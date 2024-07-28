劏房熱似桑拿房　時有濫收水電費　組織倡為基層設酷熱天氣津貼

每當天氣酷熱，劏房隨時熱到似桑拿房，有組織今日（28日）與多名立法會議員及扶貧委員會成員一同考察，到訪多個地方，其中在葵涌一個面積數十平方呎的工廈劏房，其早上室內溫度可達攝氏31度，較室外還要高三至四度，相對濕度更高達99%，室內空氣質素亦差劣。一眾到訪的議員、委員也感受到環境侷促。



籌辦考察的組織指，冷氣雖有助室內降溫，惟劏房電費濫收問題嚴重，促政府應嚴格執行租務管制要求，杜絕濫收劏房水電費，同時建議當局於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，透過關愛基金為基層市民提供酷熱天氣津貼，減輕基層負擔。就空氣質素問題，組織建議，政府宜將室內空氣質素列入劏房最低居住標準。



社福抗貧聯盟、健康空氣行動今日（28日）與立法會議員狄志遠（左一）、林振昇（右三）、梁子穎（右二）、林素蔚的議員助理（左二），以及扶貧委員會委員莊太量（右一）及蘇潔瑩（左三）到訪多個地方。（受訪者提供）

社福抗貧聯盟、健康空氣行動今日（28日）與立法會議員狄志遠、林振昇、梁子穎、林素蔚的議員助理，以及扶貧委員會委員莊太量及蘇潔瑩到訪多個地方，了解極端天氣對劏房戶、戶外清潔工、及無家者等基層群體的影響。

葵涌工廈劏房又熱又焗 住戶仍面對濫收水電費問題

其中在葵涌一個面積數十平方呎的工廈劏房，早上的室內溫度可達攝氏31度，較室外還要高三至四度，相對濕度更高達99%，室內空氣質素亦差劣。一眾到訪的議員、委員也感受到環境侷促。

籌辦考察的組織指出，冷氣雖有助室內降溫，惟劏房電費濫收嚴重，每度電有機會較電力公司收費高逾倍，基層家庭難以長期負擔，有長者住戶不願長留家中，寧願留連商場至夜晚。即使現時已有租務管制，不少不適切居所居民仍遭濫收水電費。

組織引述葵涌劏房居民大聯盟去年4月發佈的調查，受訪劏房戶水電費最高收費分別為800元及1,373元，平均水電費比一般家庭高分別近1.2倍及4.5倍。

社福抗貧聯盟引述葵涌劏房居民大聯盟2023年4月發佈的調查，指受訪劏房戶水電費最高收費分別為800元及1,373元，平均水電費比一般家庭高分別近1.2倍及4.5倍。（梁鵬威攝）

促動用關愛基金為基層市民提供酷熱天氣津貼

針對電費問題，組織促政府應嚴格執行租務管制要求，杜絕濫收劏房水電費，同時建議當局於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，透過關愛基金為基層市民提供酷熱天氣津貼，減輕基層負擔。

就空氣質素問題，組織建議，政府宜將室內空氣質素列入劏房最低居住標準，也應廣泛收集劏房及其他各類不適切居所現時空氣質素數據，以助制定管制策略。

在考察中，有清潔工指即使工作暑熱警告生效，值勤期間也不能休息。（受訪者提供）

清潔工呻工衣不透氣 工作暑熱警告生效下不能休息

在到訪葵涌一個食環署臨時垃圾站時，有外判清潔工提到，其工衣不透氣，曾於工作時即使短暫坐下休息也被食環署發告票，雖然勞工處去年已制訂《預防工作時中暑指引》，惟工友指，即使工作暑熱警告生效，值勤期間也不能休息。

在另一個位於荃灣、由康文署外判承辦商管理的場地，也有工友提到工衣的問題，指其工衣未能幫助散熱，又稱上班要自行預備降暑物資。

組織建議，政府主動保障工友休息權，包括在高溫及恆常出現暑熱警告的月份，規定僱主要為員工更表設立工友休息時間，並應考慮帶頭在外判清潔工合約訂明，為高溫下工作的勞工提供有薪病假的保障。組織也提出，當局宜將熱疾病列為法定職業病。

就無家者的處境，社福抗貧聯盟也分享到，臨時庇護中心數量及設施不足。(資料圖片／莫家文攝)

倡每區增加臨時庇護中心數量 照顧無家者所需

就無家者目前的處境，組織也分享到，在惡劣天氣之下，即使各區民政事務處提供臨時庇護中心，但現時十八區每區只以一個社區會堂用作臨時庇護中心，明顯不足，加上這些庇護中心有機會距離無家者聚集處甚遠，也令無家者卻步。

組織建議當局考慮每區臨時庇護中心數目至每區最少2個，在一些無家者人口較多的地區，如油尖旺、深水埗及灣仔，更應設立可作日間避暑的臨時庇護中心。同時，當局應改善中心設施和用品的衛生，提供淋浴設施及儲物櫃，促進有需要人士的使用動機。