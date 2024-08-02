拆局｜習近平回信非「寧波限定」　同時突顯「寧波幫」獨特地位

國家主席習近平近日給兩位祖籍寧波的香港企業家回信，綜合多名本港政界人士分析，認為信中雖僅提及「包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家」，但絕非「寧波限定」，實質是面向全港以至海外所有華人，呼籲本港及海外華人民營企業家，在國家面對美西方的限制下，助力國家發展，期望能讓他們安心投資內地。



而透過「寧波幫」發放訊息，相信是因為他們自改革開放以來，一直扮演重要角色所致。有本地政圈中人指，內地設有「寧波幫博物館」，為一個「幫」設博物館實屬極其罕有，同時反映「寧波幫」的獨特位置。



（影片截圖）

新華社周四（1日）報道，近日，國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。

習近平回信全文

包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家：

你們好！來信收悉。多年來，你們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，積極創新創業、捐資助學，爲家鄉建設和國家發展貢獻力量，用實際行動诠釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情。

以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業，需要全體中華兒女凝心聚力、攜手奮鬥。希望你們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，爲中國式現代化建設添磚加瓦，爲實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

譚耀宗指習近平的回信，內容並不限於被點名的寧波企業家（資料圖片/盧翊銘攝）

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，雖則習近平回信予寧波籍的香港企業家，其實亦藉此呼籲香港企業家幫助香港進一步參與國家的全面深化改革，勉勵港商繼續努力、傳承愛國愛港優良傳統。

譚耀宗：對象不限於「寧波幫」

譚耀宗認為，香港很多企業家是寧波籍，在不同年代為國家做出積極貢獻，而早前閉幕的三中全會提出全面深化改革及發展經濟，加上習近平回信香港企業家，認為是中央呼籲、號召香港企業家進一步助力國家，及進一步深化了解中央未來發展路向。

譚續稱，信中雖僅提及兩位寧波籍企業家，但回信內容卻不局限於此，反而是肯定香港企業家過去貢獻，同時對全港企業家有鼓勵、勉勵作用，望香港企業家傳承愛國、愛港、愛鄉的優良傳統，希望今後為推進強國建設凝心聚力。

劉兆佳指中央希望更多海外華人企業家參與國家建設（資料圖片/黃寶瑩攝）

劉兆佳：希望更多本地及海外華資企業參與國家建設

全國港澳研究會顧問劉兆佳則指出，習主席對「寧波幫」的讚許和鼓勵固然高度肯定了寧波同鄉對國家發展的貢獻，其實對廣大香港居民和海外僑胞也有鼓勵和期盼的意思，讓大家知道祖國不會忘記他們，希望他們在建設富強祖國再接再厲，再立新功。

他指，這個期盼在美西方不斷打壓中華民族偉大復興中尤具意義。在國家面對嚴峻的國際環境時，海內外中華兒女萬眾一心為推動中國式​​現代化而貢獻各自的力量尤其迫切和重要。三中全會肯定了民營企業在中國式現代化中的重要貢獻，中央希望更多的海外華人企業家能夠積極參與國家的建設，特別是回國投資和幫助內地企業走出去。

劉兆佳又估計，剛閉幕三中全會決定加強對外開放力度，讓外商和民營企業有更多機會投資和參與更多經濟領域，中央藉此信鼓勵香港和海外僑胞為中國的現代化出力。

陳勇認為中央是要讓民營企業安心在國家投資（資料圖片）

陳勇：肯定兩家族貢獻 結合三中全會精神籲民企安心投資

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇表示，包玉剛、曹光彪家族多年來貢獻很大、包容性強，經常出海經商，本次回信予包陪慶、曹其鏞，兩人都是繼承先輩續貢獻國家，可見中央對此表示肯定。三中全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。陳勇認為結合習近平回信，可見中央呼籲民營企業家助力國家發展，亦可安心在國家投資。

三大地產商及主要商會均稱受鼓舞

而《大公報》及《文匯報》也大篇幅報道習近平回信，除收信人包陪容和曹其鏞的回應外，也向本地主要地產商包括恒基集團主席李家傑、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛及主要商會查詢回應，他們皆表示為回信感鼓舞，又稱會在國家發展過程中貢獻力量。《大公報》更詳細介紹了包玉剛、曹光彪及邵逸夫等三位「寧波幫」背景。

有本地政界人士指寧波幫博物館的設立已突顯「寧波幫」的獨特地位（寧波市鎮海區人民政府網頁）

為「寧波幫」特設展館極其罕見

至於選擇「寧波幫」的玄機，有本地政圈人士分析指，要了解此選擇，便得回看至改革開放初期和香港回歸歷程中，「寧波幫」扮演的重要角色。他指，內地設有「寧波幫博物館」，形容此舉極其罕有，指為一個「幫」特設博物館是反映「寧波幫」在國家發展歷史上發揮重大作用，深得中央支持。

寧波幫博物館網頁頁首有一篇文章解說寧波幫的重要性（寧波幫博物館網頁截圖）

鄧小平曾點名要動員全世界「寧波幫」

設於寧波市鎮海區的寧波幫博物館，其網頁頁首有一篇由寧波博物館撰寫題為《40年前讓鄧小平牽掛的「寧波幫」，到底是甚麼幫？》的文章，便交代了「寧波幫」在改革開放和香港回歸當中的角色。其中，提到1984年8月1日，鄧小平在北戴河聽取時任中共中央書記處書記、國務委員谷牧關於寧波的工作報告後說：「寧波的事情好辦點，寧波有那麼多人在外邊，世界上有名的兩個船王包玉剛、董浩雲都是寧波人。」又說：「要把全世界的『寧波幫』都動員起來，建造寧波。」

戴卓爾夫人（左三）應包玉剛（右三）邀請到上海出席新船下水禮（寧波幫博物館網頁圖片）

文章又提及，包玉剛促成時任英國首相戴卓爾夫人第一次到中國，成為中英談判的破冰之旅。另一位「寧波幫」代表人物為實業家王寬誠，撰寫大量文章表達香港與祖國難以分割的道理，又曾出任《基本法》諮委會副主任，其他參與基諮委工作的「寧波幫」還包括安子介、董建華、鄔維庸等。而董建華正是董浩雲長子，也是香港於1997年7月1日回歸祖國後的首任特首。

香港特區首任特首董建華也是來自「寧波幫」。（路透社）

期望後輩傳承 華資能看到新機遇

他又指，回信中被點名的包陪慶，是已故「船王」包玉剛長女、曹其鏞則是「毛氈大王」曹光彪長子，中央對兩個家族表示讚賞，亦對兩個家族的先輩表示肯定，本次回信除了是促後輩傳承之餘，更是通過回信促使全球華資、華商可大膽回國投資，毋須擔心內地法律法規。現時國家受到美西方限制、打壓。

他續稱，早前或許國內有資金有外流跡象，期望華資看到國家發展新的機遇、前景，猶如改革開放初期，回到國內投資協助國家進一步發展。

寧波大學是改革開放後第一所港資興建的大學（寧波幫博物館網頁圖片）

內地學者：「寧波幫」源自民間、心繫民生

寧波大學寧波幫研究中心主任、國家社科基金重大計畫寧波商幫史料整理研究計畫首席專家孫善根，在習近平的回信曝光後，接受《浙江日報》訪問時，也談及「寧波幫」在國家發展過程中的貢獻和影響，指當年鄧小平作出指示後，包玉剛響應號召捐款興建寧波大學，鄧小平親筆題寫校名，是改革開放後第一所港資興建的大學，邵逸夫，趙安中、曹光彪、李達三等寧波幫也紛紛在財政上作出支持。

孫善根續說，第一家近代意義的中資銀行、第一家中資輪船航運公司、第一家中資機器廠等，均由「寧波幫」創辦。他認為，「寧波幫」之所以能持續引領時代潮流，恰在於他們源自民間、心繫民生，因而在新舊更迭、中西交融的近現代中國社會中，展現出非凡的應變能力與經營智慧。