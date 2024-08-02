來稿｜心繫家國情牽桑梓　「寧波幫」傳承發揚為民族復興作貢獻

來稿作者：楊華勇



中央媒體《新華社》、《央視新聞聯播》及《人民日報》8月1日以頭條方式報道，中國國家主席習近平於7月30日向包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信。信中先讚揚他們傳承先輩愛國愛鄉的傳統，積極創新創業、捐資助學，「用實際行動詮釋了薪火相傳的愛國心、桑梓情」；再強調推進強國建設「需要全體中華兒女凝心聚力」，希望他們「繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局」，「為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻」。

在中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化建設作出重大部署、全國全面落實三中全會精神之際，習近平主席給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，肯定他們傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統，為家鄉建設和國家發展貢獻力量，希望他們繼續發揮各自優勢，積極主動融入國家改革開放大局，為中國式現代化建設添磚加瓦，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

另據《中國新聞網》等媒体解讀時，特別提到，前已故國家主席鄧小平曾於1984年指示「把全世界的『寧波幫』都動員起來建設寧波」，而習近平在浙江省工作時亦多次關心「寧波幫」和寄予期望，亦曾在二十屆三中會指出「全面深化改革」的市場活力來自「企業家精神」。而所謂的企業家精神榜樣是，「實業報國、回饋社會」及向國家捐助數以百億元的「寧波幫」。

近代以來，一大批寧波人走出寧波，重工興商，逐漸形成了心繫祖國、步履四海的商人群體，湧現出包玉剛、邵逸夫等愛國知名人士，為國家和家鄉建設作出積極貢獻，被稱為「寧波幫」。「寧波幫」的後代傳承先輩的愛國心、桑梓情，在回內地投資興業的同時，亦熱心支持家鄉發展教育、衞生事業，對家鄉貢獻良多，因此備受鄉親讚譽，獲得「榮譽市民」、「愛鄉模範」等稱號。

環球航運集團創始人，被譽為「世界船王」之一的包玉剛（1918—1991），上世紀30年代入讀吳淞商船專科學校，抗戰後轉而從事金融業，1955年開始在香港經營海上航運貿易，至1980年其名下已擁有200艘商船，排水量總計2000萬噸，居世界航運業之首。包玉剛為香港回歸國家的改革開放作出了巨大貢獻，1980年代初，包玉剛以他的遠見卓識和愛國愛港的立場，積極回應國家關於解決香港問題的基本方針與政策，傾情參與中英關於香港問題的談判和有關檔的簽署。由於包玉剛在香港社會的地位和聲譽，特別是他與當時中英兩國領導人都保持著良好的關係，使包玉剛在兩國政府為香港問題進行的一系列談判和接觸中發揮了重要作用。包玉剛亦在內地廣做慈善，捐資興建了北京兆龍飯店、寧波大學、上海交通大學包兆龍圖書館等。自1978年始，包玉剛即與內地造船廠簽署協議，訂購多艘船隻，推動中國船舶業走向世界。教育強國，是包玉剛的夙願。在北京捐資建設國際級酒店、創辦寧波大學、設立留學生獎學金、建立上海交通大學圖書館……包玉剛通過社會公益和慈善事業，為國家建設發展出錢出力。

包玉剛一生熱心公益、教育，在內地捐資創辦寧波大學等多所學校。包玉剛長女包陪慶繼承其父衣缽，在上海創建兩所包玉剛實驗學校，在採用設置中國課程、宣導唱國歌、升國旗的同時，以國際化和高素質全人教育為特色，實行雙語教育，融合中西文化精髓。包陪慶將有關父親的一個個故事彙集成《我的爸爸包玉剛》一書。她評價父親，「是一名愛國、愛鄉、愛港的實幹份子，有前瞻性，重國家大局。」作為包玉剛長女，包陪慶傳承了包氏家族樂善好施的品性，對社會公益和慈善事業一直樂此不疲。包陪慶對習近平主席回信感到激動、感恩，但認為自己只是大團隊中的小份子，作出的貢獻微薄，形容這是「寧波幫」的團結和精神，與獅子山精神類似，就是刻苦耐勞和踏實，回信對香港人亦是很大的鼓舞。她認為，改革開放走來不易，感謝回歸以來，國家對港政策措施起了很大作用，港人要珍惜這份厚愛，團結一心做事。

曹光彪（1920—2021）是享譽世界的「毛紡大王」，創辦的永新公司業務遍及全球。20世紀50年代，香港著名愛國商人霍英東頂著港英當局武力「緝私」的風險，組織頗具規模的船隊，把藥物等大量急需物資從香港運送回內地，為抗美援朝和新中國建設作出重大貢獻。這段眾所周知的故事裡，很少有人知道，在這條突破西方禁運的運輸鏈條中，負責最前端採購、把藥品送到霍英東船隊手中的就有曹光彪。二戰結束後，面對物資短缺、無處可買的困境，曹光彪急祖國所急，聯繫曾經的猶太雇員，懇請他們在世界各地幫忙搜羅物資，並突破層層封鎖運至香港，再從香港運送回內地。曹光彪長期關注祖國的教育事業——捐建曹光彪小學；在寧波大學設立多項獎學、獎教基金；在浙江大學設立高科技發展基金和人才基金；在清華大學設立高科技發展基金等。

曹光彪的臨終囑託，是將自己名下的財產全部捐贈清華大學，助力清華為服務國家富強、民族復興、人民幸福貢獻力量。經慎重研究，清華大學決定將曹光彪遺贈的資金，用於在清華教育基金會設立「清華大學曹光彪先生紀念基金」，支持清華重大的教育教學改革、科技創新等工作。

曹光彪的長子曹其鏞透過聲明表示，由衷感謝習近平給一眾祖籍寧波下一代人的勉勵，回信令人深感激動和鼓舞。他說，會繼續傳承上一代愛國愛港精神，在自身領域努力，服務和貢獻香港和國家所需，更好融入國家發展大局。曹光彪幼子曹其東表示，習近平主席回信是對在香港的寧波第2、3代的深情大愛、諄諄囑托和殷切期待，他感到責任重大、使命光榮。

在新中國成立初期，廣大香港同胞與內地同胞一起篳路藍縷、風雨同舟，積極參與新中國建設。在新中國成立前夕，有20多批次350多位民主人士從香港北上，參與協商建國。1949年12月14日，愛國企業家莊世平創辦的南洋商業銀行在香港開業，他不懼港英當局施壓，毅然升起了全香港第一面五星紅旗。抗美援朝時期，香港愛國人士組織船隊向祖國輸送了汽油、橡膠、藥品、棉花等戰略物資，打破西方國家對我國的全面禁運。

在改革開放後，廣大香港同胞敢為天下先、敢做弄潮兒，在國家改革開放進程中發揮了不可替代的作用。香港一批又一批優秀的愛國企業家積極投身到改革開放的洪流中，不僅為國家發展帶來了寶貴的資本，更帶來了優秀人才、先進的技術和管理經驗，以及聯通世界的渠道。46年來，我國實際使用外資中，港資一直佔據半壁江山。香港是全球最大的人民幣離岸業務中心，去年全球60%的離岸人民幣存款、76%的離岸人民幣清算、84%的離岸人民幣債券發行都在香港。廣大香港同胞心繫內地，在救災、濟困、慈善、環保以及教科文衛體等領域捐款捐物，充分展現了守望相助、血濃於水的骨肉深情。

香港行政長官李家超在習近平回信同一天發新聞稿，表示「感謝國家主席習近平回信勉勵祖籍寧波的香港企業家。」李家超形容，寧波乃至國家其他地方的香港企業家深受習近平回信啓發，堅定了他們承先啓後、守正創新的信心和決心，繼續充分發揮自身所長，服務和貢獻家鄉和國家所需。

長期以來、尤其是改革開放以來，香港愛國愛港企業家為家鄉和內地經濟、社會、民生、教育文化、社會公益等各方面發展作出了巨大貢獻，功不可沒，國家和內地民眾對此充分認可、銘記在心。習近平主席的回信，是國家對香港及港人在建設家鄉、貢獻國家方面付出的努力和成績，再次給予充分肯定，給香港各界帶來溫暖和巨大鼓舞。正如行政長官李家超所言，回信中字裏行間彰顯習主席對香港企業家傳承先輩愛國愛鄉的優良傳統、為家鄉建設和國家發展貢獻力量的肯定和親切勉勵，令人深感鼓舞。香港要傳承、弘揚愛國愛港愛鄉光榮傳統，更加積極行動，在建設家鄉、貢獻國家方面更有擔當、更有作為。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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