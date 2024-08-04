建造業擬推「一試多證」粵港澳資歷認證　顏汶羽望涵蓋更多工種

發展局正聯同廣東省為建造業「一試多證」安排訂立標準，即只需要通過一個統一考試，便可獲取香港、內地及國際專業組織的資歷認證，當局計劃明年內公布首個試行工種的灣區標準及推行「一試多證」的安排。



民建聯立法會議員顏汶羽早前與發展局副局長林智文會面，期望加快計劃進度，若建造業「一試多證」的培訓見成效，應考慮涵蓋更多建造業的工種和職位，例如行業管工職系（科文），並探討將計劃擴展至其他行業。



發展局局長甯漢豪（右三）見證香港建造業議會與廣東省職業學校及培訓機構簽署《關於提升粵港兩地建築技能水平的交流合作意向書》，將按建立的灣區標準為工人培訓及考核。（發展局局長網誌相片）

建造業擬推「一試多證」 粵港澳共同認證資歷

發展局局長甯漢豪今天（4日）在網誌表示，為提升大灣區建築工人及技術人員的技術水平，局方聯同廣東省為建造業工人的技術水平訂立灣區標準，推進「一試多證」，即建造業從業員在粵、港、澳其中一個指定考核機構通過考試，並取得技能證書後，同時可獲發另外兩地相關工種的技能證書，計劃在明年內公布首個試行工種的灣區標準及推行「一試多證」。

發展局代表與廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省住房和城鄉建設廳及兩地培訓機構及專家舉行工作會議，探討為建築工人及技術人員的技術水平訂立灣區標準，推行「一試多證」的安排。（發展局局長網誌相片）

民建聯立法會議員顏汶羽早前與發展局副局長林智文會面，期望加快「一試多證」計劃進度。（顏汶羽提供相片）

顏汶羽：應涵蓋更多建造業工種 探討擴展至其他行業

民建聯人力事務發言人顏汶羽支持擴大「一試多證」至建造業，期望加快計劃進度，若建造業「一試多證」的培訓見成效，應考慮再擴展計劃至其他行業，助香港融入國家發展大局。顏汶羽表示，「一試多證」計劃落實擴展至建造業後，不但有助提升大灣區建造業整體人力水平，亦可推動大灣區內建造業的交流合作和人才流動。

他認為，若技術工人「一試多證」培訓推行順暢，未來應涵蓋更多建造業的工種和職位，例如行業管工職系（科文），並且探討將計劃擴展至其他行業，助香港融入國家發展大局。