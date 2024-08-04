發展局推建造業一試多證　粵港澳任何一地考核　明年公布試行工種

發展局局長甯漢豪今日（4日）發表網誌指，將為建造業推出「一試多證」制度，讓從業員在粵、港、澳其中一地考獲技能證書時，便可同時取得另外兩地證書，計劃於明年內，公布首個試行工種的灣區標準，以及「一試多證」的安排。



甯漢豪（右三）今日（4日）發表網誌指，將為建造業推出「一試多證」制度，明年內會公布安排。（發展局圖片）

甯漢豪於網誌提到，今次有關建造業的「一試多證」安排，是讓從業員在粵、港、澳其中一個指定考核機構，通過考試並取得技能證書時，可同時取得另外兩地相關工種的技能證書；將有助提升大灣區人才技術水平及交流。

甯表示，計劃是為共同提升大灣區建築工人及技術人員的技術水平，局方聯同廣東省人力資源和社會保障廳及住房和城鄉建設廳，就上述工種的技術水平訂立灣區標準。發展局預料於明年內，可就首個試行工種公布灣區標準及推行「一試多證」的安排。

發展局曾與廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省住房和城鄉建設廳及兩地培訓機構及專家，探討為建築工人及技術人員的技術水平訂立灣區標準。（發展局圖片）

網誌另提及「安全智慧工地」系統（即Smart Site Safety System，簡稱「4S」）的應用，現時已有逾350個工地參與旗下的「標籤計劃」認證，上月底亦已為首批110個工地頒發「4S標籤」，藉此呼籲業界一起參加標籤計劃。

140年歷史魯班先師廟獲列作法定古蹟 復修工程大致完成

除了交代建造業政策發展，甯漢豪於網誌又表示，位於堅尼地城的魯班先師廟今年踏入140周年，將按照《古物及古蹟條例》被訂為法定古蹟永久保護；先師廟獲發展局「歷史建築維修資助計劃」資助，復修廟宇的歷史建築構件及裝飾，而有關工程已大致完成，可向市民介紹其具代表性的陶塑、灰塑和木雕工藝。