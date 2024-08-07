香港要改革｜韓成科冀施政報告有完整藍圖：改革非「政策流水帳」

三中全會通過深化改革決定，香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員韓成科指，香港近年的最大改革，主要在於維護國家安全及政制上，但屬中央主導；隨着香港政局穩定，特區政府已無理由不大刀闊斧推行改革，並點出簡約公屋只是應急而非改革、懶政公務員又應如何處理等不同範疇的問題有待處理。他期望政府能在新一份施政報告中有所回應，期望能夠有更完整的改革藍圖，並強調改革不是「政策流水帳」。



韓成科指香港已無不大刀潤斧改革的理由

韓成科在《明報》撰文指，三中全會的《決定》重點要求香港鞏固提升金融、航運和貿易等「三個中心」，也表明這3個中心近年面對嚴峻挑戰；但特區政府暫時仍未提出有力辦法應對。他認為《決定》要求鞏固提升「三個中心」，具有很強針對性、鞭策性，鞏固和強化「三個中心」，涉及的都是制度問題、改革問題，需拆牆鬆綁，改變以往的發展模式，不是一兩項改善措施可以解決。

《決定》對香港的部署明確 只講發展不講政治

他認為《決定》對香港的部署十分明確：根本點是發揮「一國兩制」優勢。具體是鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地；健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制；同時深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。《決定》對於香港的規劃，是建基於一個經濟城市，只講發展不講政治，就是要求香港做「聯通世界」之地，而不是政治鬥爭、與西方叫陣嗆聲的前沿地。

夏寶龍（右）會見陳茂波時，強調香港要通過改革實現更好發展（政府新聞處）

「求變」與「改革」是關鍵詞

韓成科續指，就《決定》對香港發展的部署，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍早前在北京會見財政司長陳茂波一行時表示，「改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。」他認為這番講話清晰表明中央期望面對大變局，香港各界首要有「識變、應變、求變」認知，更要「把握機遇，銳意改革，主動作為」，最終「通過改革實現更好發展」，當中的關鍵詞是「求變」與「改革」。

董建華。（資料圖片）

說到改革，韓成科稱國家由貧窮落後到富起來、強起來，改革開放是扭轉乾坤的關鍵一招，通過不斷深化改革開放，解放生產力，實現中國發展的奇蹟；然而香港回歸27年來，能夠說得上全面改革的，只有前特首董建華時期推動的一連串改革，包括問責制、產業發展等範疇，當中有成功，也有失敗。但由於當年的政治氣氛，很多改革都遭到較大阻力和非議。

或者，就是因為前車之鑑，令執政者體會到孟子所謂「為政不難，不得罪於巨室」的政治現實，於是對於改革往往不敢大步推進，政策上都是修修補補、加加減減，「改革」再不敢宣之於口。 香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員韓成科

政局穩定 沒有理由不大刀濶斧推改革

至於香港近年的最大改革，他說主要在於維護國家安全及政制上；而這些改革的推手都不是特區政府，而是中央主導，但隨着香港政局穩定，為特區政府施政提供回歸以來最有利的環境，特區政府更沒有理由不大刀闊斧推行改革，例如對於公務員的衡工量值。

現時對區議員尚且有嚴格的KPI（關鍵績效指標），但對於不稱職、不作為，以至怠政懶政、對地區民生問題一直拖拉推諉的公務員，又當如何？ 香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員韓成科

簡約公屋只是應急 談不上是重要改革

他又指，解決房屋問題是今屆政府施政重點，但簡約公屋只是應急，根本談不上重要改革；政府如何通過房屋、土地改革，解決劣質劏房問題；又如發展創科問題，全世界都在爭取龍頭企業落戶，都提供各種優惠政策以至提供土地，反觀香港的北部都會區，「皇帝女唔憂嫁」的心態有否改變？如何在招商引資、對外開放的制度上開展改革？」

盼施政報告有完整改革藍圖

最後，他指回歸27年，香港需要一場全面改革，改革不合時宜、落後時勢的發展思維和制度，從而激發香港競爭力，特區政府需要在新一份施政報告中有所回應，強調改革不是「政策流水帳」，各界都期望施政報告能夠有更完整的改革藍圖。