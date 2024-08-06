香港要改革｜陳瑞娟：破立並舉　加強基礎研究投入、拓「軟聯通」

三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。港區全國政協委員、香港總商會主席陳瑞娟今日（6日）在報章以「發揮香港所長 融入國家新一輪改革開放大潮」為題撰文指，《決定》提出300多項重要改革舉措，提出改革要「破立並舉、先立後破」，反映中央既要優化各類增量資源配置，又要調整存量結構，推動優化整體經濟結構、提升效率。



她指，香港要按照《決定》關於發展新質生產力的各項要求，持續加強基礎研究投入，並在稅務、職業資格、學歷互認等方面，繼續拓展深化與內地的規則機制「軟聯通」，共同提升對國際高端人才的吸引力。



陳瑞娟（中）。（資料圖片/陳嘉碧攝）

陳瑞娟：《決定》提出改革要「破立並舉、先立後破」

陳瑞娟在文中指，《決定》提出了300多項重要改革舉措，從制度層面為推進中國式現代化指明了方向，《決定》提出改革要「破立並舉、先立後破」，反映中央對增量和存量關係的思路，既要優化各類增量資源配置，又要調整存量結構，推動優化整體經濟結構、提升效率。《決定》還體現出中央對制度公正的關注，例如強調各種所有制經濟同等受到法律保護，深入破除市場准入壁壘，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。

陳瑞娟認為香港要按照《決定》，鼓勵高校、企業參與國家科技創新。（梁鵬威攝/資料圖片）

應持續加強基礎研究投入、鼓勵高校及企業參與國家重大科技項目

陳瑞娟認為，《決定》對香港未來的發展也有着極其重要的指引作用，香港要按照《決定》關於發展新質生產力的各項要求，持續加強基礎研究投入，鼓勵香港高校和企業參與國家重大科技項目和關鍵技術創新。香港還可發揮金融、諮詢、技術服務等生產性服務業優勢，持續強化與粵港澳大灣區創新產業集群深度融合，支撐科技成果轉化，實現產業協同發展。

陳瑞娟認為香港可積極爭取增加離岸人民幣供給。（資料圖片）

香港要積極爭取提高離岸人民幣流動性

對於《決定》表示要深化金融體制改革，她表示香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐。2023年，香港市場的離岸人民幣存款餘額達9392億元；香港承擔的全球人民幣支付清算量折合約159萬億美元，佔全球人民幣支付清算量的73.3%。她認為香港可發揮國際金融中心優勢，提供多元的金融產品，吸引優質資金，促進新質生產力發展；積極爭取增加離岸人民幣供給，提高離岸人民幣流動性，形成豐富的離岸人民幣產品體系。

人才方面，她表示香港具備自由貿易制度、公平開放的競爭環境、低稅率和簡單稅制、與國際接軌的教育體系，構成了香港吸引、培養全球頂尖人才的基礎。