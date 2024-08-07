率團訪深圳　林定國：法律支援服務對創新科技有重要角色

律政司司長林定國今日（7日）在深圳出席一個有關香港法律服務會議開幕致辭時表示，《廣東省科技創新條例》將於今年10月1日實施，觸及支持律師事務所、涉外商事仲裁機構等，為各類創新主體開展國際科技交流合作提供服務等，可見法律支援服務對創新科技有著重要角色，亦為香港如何更好融入國家發展大局提供新機遇。



林定國在深圳出席由律政司和香港貿易發展局共同舉辦的「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」推廣活動（林定國FB）

林定國在由律政司和香港貿易發展局共同舉辦的「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」活動上致辭時說，今天早上看新聞留意到一件非常重要的事情，是廣東省公布《廣東省科技創新條例》將於十月一日正式施行。條例共有九十多條，仔細看每一條，發覺有幾個條款與今天的活動、跟大家可能也有非常密切的關係。新條例第八章是「開放合作」，當中第六十五條說的是應當推動與香港的合作；第六十六條提到支持河套深港科技創新合作區深圳園區等粵港澳重大合作平台建設。對法律界更有關係的，就是第九章「創新環境」，當中第七十五條說，支持律師事務所、涉外商事仲裁機構、涉外商事調解機構等法律服務機構和知識產權服務機構為各類創新主體開展國際科技交流合作、海外知識產權維權等提供服務。這條款是帶出法律支援服務對創新科技在未來的一些重要角色，也為香港如何能更好融入國家的發展大局，提供一個新的機遇。

林定國在深圳出席由律政司和香港貿易發展局共同舉辦的「解決爭議．共創雙贏—香港法律服務 共享發展機遇」活動（林定國FB）

他指，這個不單是政策，已經是廣東省的一個法律性的規範。他稱，律政司其中工作重點，是牽頭帶領香港法律界舉辦各類活動；又說正不斷探索如何發揮獨特角色，為深圳企業國際化進程，提供穩定並可靠的法律支持，協助深圳企業「走出去」，亦協助將海外投資者「引進來」。