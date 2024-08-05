林定國：法治為商業提供穩定發展環境 維持香港世界級競爭力
撰文：文維廣
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律政司司長林定國指，有利的營商環境、開放和公平是香港經濟蓬勃發展的關鍵，而法治便是貫穿其中、不可或缺的元素。法治為商業和基礎設施提供公平和穩定的發展環境，有助鞏固香港「八大中心」地位並維持香港的世界級競爭力。
他今日（5日)出席香港董事學會午餐會，分享「公司董事在維持香港競爭力中的角色」時指，過去10年，香港一直位列全球最具競爭力經濟體的前7名。今年6月由國際管理發展學院（IMD）發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港的總排名從全球第7上升至第5。值得注意的是，香港在「國際貿易」和「商業法規」子因素中排名第1，在「國際投資」子因素中排名第3，反映了香港作為國際商業中心的國際認可。
他強調一，商業法律在商業決策中的重要性舉足輕重，而問責制 (accountability) 是吸引投資的關鍵要素。公司治理 (corporate governance) 和董事職責是保障股東利益和權利的保護措施，也是提升投資者信心的推動力。而隨著國際社會愈來愈重視環境保護和社會責任，環境、社會和公司治理 (ESG) 相關的訴訟開始出現，隨之可能會為公司帶來潛在財務和聲譽損失，ESG各方面的重要性不容忽視。
林定國又指，香港法律對董事的受託責任中，包括反賄賂和反貪腐的要求。董事必須以公司整體利益為重，不得利用職位為自己或他人謀取利益，否則將面臨嚴重後果。同時，董事亦要確保公司建立反賄賂和反貪污的內部制度，這亦是ESG責任中重要的一環。
為了應對日益變化的商業和投資者需求，他指要確保商業法律在廣義上是與時俱進的，意味著相關法律應該與國際社會的期望和要求保持一致。董事們應該時刻關注合規方面的最新發展，在履行其根據香港法律的職責時，也必須確保所有這些法規和規則在日常運營中得到嚴格遵守。