林定國：法治為商業提供穩定發展環境　維持香港世界級競爭力

律政司司長林定國指，有利的營商環境、開放和公平是香港經濟蓬勃發展的關鍵，而法治便是貫穿其中、不可或缺的元素。法治為商業和基礎設施提供公平和穩定的發展環境，有助鞏固香港「八大中心」地位並維持香港的世界級競爭力。



林定國指法治法治為商業和基礎設施提供公平和穩定的發展環境，有助鞏固香港「八大中心」地位並維持香港的世界級競爭力。（林定國Fb）

他今日（5日)出席香港董事學會午餐會，分享「公司董事在維持香港競爭力中的角色」時指，過去10年，香港一直位列全球最具競爭力經濟體的前7名。今年6月由國際管理發展學院（IMD）發布的《2024年世界競爭力年報》中，香港的總排名從全球第7上升至第5。值得注意的是，香港在「國際貿易」和「商業法規」子因素中排名第1，在「國際投資」子因素中排名第3，反映了香港作為國際商業中心的國際認可。

他強調一，商業法律在商業決策中的重要性舉足輕重，而問責制 (accountability) 是吸引投資的關鍵要素。公司治理 (corporate governance) 和董事職責是保障股東利益和權利的保護措施，也是提升投資者信心的推動力。而隨著國際社會愈來愈重視環境保護和社會責任，環境、社會和公司治理 (ESG) 相關的訴訟開始出現，隨之可能會為公司帶來潛在財務和聲譽損失，ESG各方面的重要性不容忽視。

林定國出席董事學會午餐會分享公司董事在香港維持競爭力中的角色（林定國Fb）

林定國又指，香港法律對董事的受託責任中，包括反賄賂和反貪腐的要求。董事必須以公司整體利益為重，不得利用職位為自己或他人謀取利益，否則將面臨嚴重後果。同時，董事亦要確保公司建立反賄賂和反貪污的內部制度，這亦是ESG責任中重要的一環。

為了應對日益變化的商業和投資者需求，他指要確保商業法律在廣義上是與時俱進的，意味著相關法律應該與國際社會的期望和要求保持一致。董事們應該時刻關注合規方面的最新發展，在履行其根據香港法律的職責時，也必須確保所有這些法規和規則在日常運營中得到嚴格遵守。