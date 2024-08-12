陳國基研放寬「高才通」吸內地青年來港：沒到百強大學也開門

「高才通」計劃至今有超過34萬人申請，政務司司長陳國基說正研究放寬計劃，申請人即使不是就讀百強名單內的大學，只要所讀的科目很有名，「沒到100強我們也開門」，即都會合資格申請「高才通」計劃，他希望有更多內地年輕人來港，有利香港補充生產力和勞動人口。



政務司司長陳國基近日接受中國新聞網專訪。（中國新聞社）

研修改「高才通」計劃 冀更多內地年輕人來港

陳國基接受中新網專訪時說，截至7月底，政府收到超過34萬份「高才通」計劃申請，當中21萬份已批出，逾14萬名申請人來港。他估計「高才通」的申請人來港後，每年可為香港帶來約340億元的直接經濟貢獻，佔GDP約1.2%。

陳國基表示，正研究修改「高才通」計劃方向，放寬申請人的大學背景，如某間大學個別科目很有名，但不在百強大學名單內，亦會加到「高才通」計劃，「也有一些內地大學很好，但可能還沒到100強，我們也開門。」他說，希望有更多內地年輕人來港，他們對香港的生產力、勞動人口非常有好處。

陳國基認為要用軟性手法推廣愛國主義教育。（政務司司長辦公室）

議會完全重歸正途 愛國主義教育要軟性推廣

陳國基說，本屆政府上任兩年，最具成效的是國家安全工作。他形容現時立法會、區議會已經完全重歸正途，香港運作非常順利，已經由亂到治，下一步希望由治及興。

被問及愛國教育工作進展，陳國基透露，現時共有4個愛國教育工作小組，分別從學校、社區、歷史文化和傳媒宣傳方面開展工作。他認為要用軟性手法推廣愛國主義教育，例如將國家科技發展成果介紹給中、小學生，「先要認識國家，認識了以後就認同，然後感到自豪後，自覺地維護國家安全」。