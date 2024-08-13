謝偉銓介紹「怪獸大廈」海山樓歷史　保育還是拆除？

立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓今日（13日）於社交媒體Facebook專頁發佈一條介紹「怪獸大廈」的影片，分享其歷史及發展故事。原來這個東區「怪獸」曾經淪為爛尾樓，後來多個發展商接手終於落成，由於外形異常震撼，近年成為電影拍攝和遊客打卡的熱門地點。



「怪獸大廈」原名益昌大廈，由福昌樓、益發大廈、益昌大廈、海山樓、海景樓五棟樓宇相連而成，是少見的舊式商住大廈，密度高、體積大。（資料圖片/黃寶瑩攝）

位於鰂魚涌的「怪獸大廈」原名益昌大廈，由福昌樓、益發大廈、益昌大廈、海山樓、海景樓五棟樓宇相連而成，是少見的舊式商住大廈，共有2,400多個住宅單位，密度高、體積大。

這五棟巨型樓宇在1960年代初興建時被命名為百嘉新邨，後因發展商失蹤而淪為爛尾樓，直至1970年代怡華置業有限公司、益新置業有限公司、九龍置地有限公司等五個承建商接手，並於1971年開始出售住宅單位及商舖。

《變形金剛：殲滅世紀》的走廊、天井槍戰畫面亦是在「怪獸大廈」拍攝。（電影劇照）

電影取景後成為「打卡聖地」

謝偉銓在影片中更說大廈掀起打卡熱潮，令「怪獸大廈」深入人心。其實，近年真正讓「怪獸大廈」進入公眾視野並被稱為「打卡聖地」的，是多部前往取景的電影。

因體積大且建築密度高，從港產片到荷里活科幻大片都頗為青睞「怪獸大廈」。2004年任賢齊、陳慧琳主演的《大事件》在海山樓、海景樓的走廊拍攝了槍戰場面，更從外部拍攝手榴彈爆炸。十年後《變形金剛：殲滅世紀》的走廊、天井槍戰畫面亦是在此拍攝，還有主角在大廈外墻的搏鬥畫面，令觀眾過足癮。

此外，2017年上映的《攻殼機動隊》，史嘉莉祖安遜水中打鬥一幕，就是以「怪獸大廈」為背景，呈現Cyberbunk的香港舊區風貌。《變形金剛：殲滅世紀》和《攻殼機動隊》電影上映後，帶起全球旅遊來港打卡熱潮，更有外國旅客拍片推介指，「怪獸大廈」是在香港只有24小時的話必定要到的景點。

《攻殼機動隊》的水中打鬥一幕，就是在「怪獸大廈」取景。（《攻殼機動隊》電影片段）

保育還是拆除？

謝偉銓說，「怪獸大廈」反映了上世紀的住宅情況及社會接受程度，如今政府有意推進重建，但因住戶及商戶眾多、業權混亂導致強拍門檻降低，或不利於收購重建。最後，謝偉銓拋出城市更新的疑問，稱東區如「怪獸大廈」一般的舊式建築還有很多，應加以保育還是任由消失？