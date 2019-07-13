【信用欺詐師】長澤正美到港取景　金鐘示威與海山樓並列打卡位？

人氣日劇《信用欺詐師JP》由長澤正美、東出昌大以及小日向文世主演，先後推出過番外篇後，今年再有電影版，卡士更加碼找來竹內結子、三浦春馬、江口洋介及織田梨沙。 由於故事發生在香港，片名亦特地加上「香港浪漫篇」，而全片超過九成鏡頭都在香港實地拍攝，當中不單止有多個香港著名打卡勝地，更會出現金鐘示威情節，似乎劇組都好留意香港狀況，知道金鐘已成為香港另類景點。

劇組取景地不限於名勝，在乎感覺以及跟劇情相連，該取景地為土瓜灣。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

香港的夏天都是潮濕的

劇組於上年7月29日到達香港，實地拍攝了足足十日，走遍多個觀光名勝和打卡熱點，還租用了一幢舊大廈單位作劇組基地，還有借用淺水灣豪宅搭景等。對一眾演員來說，最開心就是可以吃廣東菜和點心，不過就最怕就是七、八月份香港既潮濕又悶熱的天氣。其中東出昌大坦言每拍完一個鏡頭就要除掉戲服，當中有場戲更要他坐在地上，但地面熱到辣手，工作人員要為他灑水降溫才可坐下來。

點都好，嚟得香港取景，夜景必然要入鏡，圖中為九龍海逸君綽酒店天台。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）

編劇︰這是一個很美麗的地方

至於為何取景香港，劇集的編劇古澤良太，亦是今次電影版的編劇，曾創作過日劇《律政狂人》、電影《乒乓情人夢》和《三丁目之黃昏》系列的他，在資料搜集和場景勘探時，直言覺得香港愈看愈有趣：「本身也有留意香港電影和新聞，過程中愈看愈多，就會發現這是一個很美麗的地方。」所以在戲中，會見到一幕示威場面，雖然劇情是講勞資糾紛，但編劇都識得揀金鐘這個抗爭聖地取景，可見緊貼香港的狀況。

香港場景一覽表

電影中加插了大家熟悉的金鐘示威情節，圖中為香港市民對大財團不滿，到集團工作地點示威。雖然冇政治掛勾，但選址金鐘都是一份心思。（《信用欺詐師JP : 香港浪漫篇》劇照）