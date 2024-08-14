「李慧琼」騙案Part2　鄧家彪套出騙徒銀行帳戶號碼｜政壇諸事町

立法會議員吳傑莊今日（14日）收到騙徒假扮人大常委李慧琼的訊息，要求轉帳到指定銀行戶口。而原來早於星期日（11日），工聯會立法會議員鄧家彪就收到同樣的訊息，還套出了騙徒的銀行戶口號碼。



人大常委李慧琼 稱呼鄧家彪為「邓总」？

話說星期日下午4時41分，鄧家彪收到訊息，頭像和名字顯示為「李慧琼」，對方用簡體字說：「邓总你好，我系李慧琼，这是我工作号」（鄧總你好，我係李慧琼，這是我工作號）。

殊不知第一句就「出事」，人大常委李慧琼又怎會稱呼鄧家彪為「鄧總」？鄧家彪隔了近兩小時，約6時34分以「OK」手勢回應，「李慧琼」即提出同樣「劇本」，指有一個「親切」（應是「親戚」）開公司需要周轉，但她「某方便」（可能想說「無方便」，應是「唔方便」）以她的名義轉過去，想鄧家彪幫助轉錢。

鄧家彪要對方說出親戚的公司名，又說「就算是相熟，就算是領導，也不要坑我」，要求對方先給帳號，更應承現在轉過去。「李慧琼」將帳戶名稱、號碼、SWIFT代碼和收款人地址全部發給鄧家彪，之後鄧家彪就「已讀不回」。

今日吳傑莊爆出「李慧琼」騙案後，鄧家彪即將星期日的對話貼上網，大呼「內有騙子資料，請執法部門跟進」。雖然警方可憑銀行帳戶查案，但想去收款人地址拘捕就太難了，因為灣仔有大王西街，有霎西街，但就沒有騙徒所說的「Wang Wang West Street」。