「李慧琼」被親戚借錢託議員過數　一線索揭詐騙套路｜政壇諸事町

騙徒手法層出不窮。一直推廣防騙的選委界立法會議員吳傑莊，亦收到詐騙訊息，騙徒冒認全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼，「李慧琼」聲稱被親戚借錢，現時忙於開會，要求吳傑莊代為轉帳到親戚戶口。一輪簡單交談後，吳傑莊便識破騙局，根本立法會正「唞暑」休會，提醒市民騙徒會利用知名人士身份詐騙，考慮向警方報備事件。



騙徒冒認李慧琼，要求吳傑莊代為過數。（吳傑莊Facebook）

「李慧琼」被親戚借錢 託吳傑莊代為轉帳

冒認李慧琼的騙徒先向吳傑莊打招呼，要求吳保存其「私下工作號碼」，又說「最近會議多」，可見騙徒對李慧琼亦有一定了解，知道身兼全國人大常委和立法會議員工作繁忙，之後更強調下午有重要會議。不過，立法會正「唞暑」休會，未知騙徒是否知悉，亦不排除騙徒所指的「會議」是其他會議。

簡單的互相問候之後，「李慧琼」隨即入正題，聲稱有親戚問她借錢，但現時不方便直接轉賬，希望先將錢轉給吳傑莊，吳傑莊再將錢轉給「李慧琼」的親戚，建議吳先提供銀行卡號碼，再代為轉賬。

吳傑莊隨後在Facebook貼文呼籲市民小心，稱現時騙徒會用知名人士身份試圖詐騙，收到冒認李慧琼的詐騙信息後，已經通知李慧琼。

選委界立法會議員吳傑莊牽頭成立民間反詐騙大聯盟，3月28日舉行啟動儀式。（盧翊銘攝）

「李慧琼」屢稱忙開會 吳傑莊：騙徒可能不知立會休會

吳傑莊近年大力推廣防騙活動，更成立「反詐騙大聯盟」向公眾推廣防騙知識，但騙徒仍向吳傑莊「埋手」，未知用意為何。

他接受《香港01》查詢時指，收到詐騙的電話號碼是工作用途，部分時間由助理負責，今早突然收到「李慧琼」訊息，可能職員「都唔知人大常委有幾多個電話」，即使有所懷疑，亦先恆常對答。直至騙徒要求過數，職員就感覺「唔對路」，立即通知吳傑莊，而吳隨即通知李慧琼，避免身邊更多人受騙。他笑言騙徒屢次表示開會，可能不知立法會正處於休會期。

吳傑莊指，該電話號碼在街站、海報等都有印載，故應該廣為知悉，可見騙徒有針對性向議員「埋手」，大家都要提高警惕，會考慮就事件向警方報備。

李慧琼在Facebook澄清說，自己被不明電話號碼惡意冒充。（盧翊銘攝）

李慧琼：真的很無奈 不要誤信騙徒

事件主角李慧琼在Facebook澄清說，自己被不明電話號碼惡意冒充，並於Whatsapp向不同人士發出欺詐訊息。她提醒大家提高警覺，預防誤墮騙案，如有發現，協助在Whatsapp舉報，並將涉事號碼私訊她。

李慧琼回覆《香港01》指，已經收到吳傑莊及其他議員的通知事件，並已報備警方。她指，類似事件之前都有出現，直言「真的很無奈」，希望警方加把勁杜絕冒認，呼籲市民不要誤信騙徒。