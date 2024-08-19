石泰峰訪澳｜晤賀一誠讚澳門一國兩制成功　相信澳門明天更美好

中央統戰部部長石泰峰上周六（17日）抵達澳門考察調研兩日，澳門新聞局今天（19日）公布石泰峰訪澳期間，與澳門行政長官賀一誠會面，石泰峰讚揚澳門是一國兩制實踐的成功典範，回歸25年來，經濟持續發展，社會和諧穩定，市民安居樂業，又說三中全會部署為澳門帶來新的重大機遇，相信澳門明天一定更加美好。



中央統戰部部長石泰峰上周六（17日）抵達澳門考察調研兩日，期間與澳門特首賀一誠會面。（澳門新聞局相片）

石泰峰在澳門行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、社會文化司司長歐陽瑜陪同下，考察調研澳門，並與社會團體和人士座談交流。澳門新聞局事後發稿表示石泰峰曾與賀一誠會面，雙方就學習貫徹落實中共二十屆三中全會精神，以及共同關心的議題交流意見。

中央統戰部部長石泰峰上周六（17日）抵達澳門考察調研兩日，期間與澳門特首賀一誠會面。（澳門新聞局相片）

石泰峰讚澳門一國兩制成功典範 明天一定更美好

石泰峰說，澳門是一國兩制實踐的成功典範，回歸25年來，經濟持續發展，社會和諧穩定，市民安居樂業。石泰峰又說，當前，一國兩制事業繼往開來，粵港澳大灣區建設如火如荼，橫琴粵澳合作區建設日新月異，澳門站在了嶄新的歷史起點。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署，為澳門發展提供了新的重大機遇，相信澳門的明天一定更加美好。

賀一誠向石泰峰表示，澳門回歸祖國25年，社會長期保持繁榮穩定，一國兩制實踐行穩致遠。（澳門新聞局相片）

賀一誠：澳門整體發展形勢持續向好 將團結各界落實三中全會精神

賀一誠向石泰峰表示，澳門回歸祖國25年，社會長期保持繁榮穩定，一國兩制實踐行穩致遠。他提到最近中央再推出多項惠澳措施，澳門當前整體發展形勢持續向好，特區政府務實推動「1+4」經濟適度多元策略、橫琴粵澳深度合作區建設，積極融入國家發展大局。他又說三中全會通過《決定》對澳門保持長期繁榮穩定和可持續發展具，有重要指導作用。

賀一誠又說，澳門要貢獻國家所需，學習好貫徹好三中全會精神。特區政府將團結帶領澳門社會各界，持續做好三中全會精神宣講與落實工作，把三中全會精神貫穿到政府施政的各項工作，以優異成績和新的發展成果迎接國慶75周年和澳門回歸25周年。