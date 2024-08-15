據悉中央統戰部部長石泰峰將訪港　料下周赴「全球華人促統大會」

「全球華僑華人促進中國和平統一大會」下周二（20日）將在香港開幕，據了解，中國和平統一促進會執行副會長、中央統戰部部長石泰峰將訪港考察數天，是相隔9年再有中央統戰部部長訪港。



68歲的石泰峰本身是中共中央政治局委員。

68歲的石泰峰本身是中共中央政治局委員，據了解他將出席下周二在香港開幕的「全球華僑華人促進中國和平統一大會」，並發表演講。大會主題是「堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興」，全球各地代表來港參加。

石泰峰（資料圖片）

石泰峰有機會提前兩天，即周日（18日）便抵港考察，成為中共二十大後首位來港的政治局委員，預料如何爭取人心，壯大愛國愛港力量成為焦點，畢竟石泰峰早前撰文提到，港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。香港對上一次有中央統戰部部長公開訪港，已是9年前時任中央統戰部部長孫春蘭南下訪港。