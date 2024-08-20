九龍城廣場影藝戲院結業　楊潤雄：近年戲院座位數目有輕微增長

再有戲院宣布結業。影藝戲院今日（20日）在社交平台宣布，在九龍城廣場的戲院因為租約期滿，將營業至下周一。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，不能從一間戲院因個別原因結業，就說業界生意不好，又指近年戲院座位數目差不多，甚至有輕微增長，指政府會繼續和業界努力，推廣電影，也希望市民多消費。



影藝戲院於社交媒體上宣布結業消息。（影藝戲院Facebook圖片）

影藝戲院九龍城因為租約期滿，將會營業至本月26日。（Cine-Art House 影藝戲院）

香港電影院線影藝戲院今日（20日）於社交媒體上公布，位於九龍城廣場的戲院因為租約期滿，將會營業至本月26日（星期一），並感謝觀眾：「我們真誠地感謝每一位觀眾朋友一路以來的支持和厚愛。」而旗下青衣城及銅鑼灣JP影藝戲院將會繼續營業。

根據電影購票網站資料，影藝戲院（九龍城）目前仍有戲票預售，包括《九龍城寨之圍城》、《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus）等賣座熱門作品。影藝戲院在九龍灣淘大商場三期一度設立院線，但已於2018年因租約期滿，由其他院線接手經營。

楊潤雄（右）（歐嘉樂攝）

文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（20日）出席「亞藝無疆」藝術節2024節目巡禮後，被問及九龍城廣場有戲院結業，戲院在疫情後生意差了很多，政府會否有支援措施時稱，不能從一間戲院因個別原因結業，就說業界生意不好，指近期也有看到戲院開幕；又指近年戲院座位總數差不多，甚至有輕微增長，每一個時期，有戲院好生意，亦可能要視乎有甚麼電影上映等。政府一定會與業界一起繼續努力，做好電影推廣的工作，亦希望市民多出來消費，在戲院看電影始終和在家裏看電影有些不同。

香港戲院業於疫情後陷入低潮，去年先後有三間戲院結業，包括CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院、粉嶺嘉禾、THE ONE百老滙；嘉禾啟德及總統戲院亦於今年4月先結業。