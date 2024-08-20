戲院結業｜九龍城廣場影藝戲院8.26最後營業日 FB公布因租約期滿
撰文：江麗盈
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又一間戲院結業，2019年開業的影藝戲院今日（20日）在社交平台宣布，開設於九龍城廣場的分店因租約期滿，將營業至下周一（26日）。
影藝戲院今午在社交平台專頁宣布，開設於九龍城廣場的戲院因租約期滿，將營業至年8月26日，感謝觀眾一路以來的支持。
消息傳出後，有網民留言向戲院表達感謝，也有網民稱在該戲院觀賞電影《九龍城寨之圍城》「特別有feel」。
據影藝戲院網站上的資料，影藝旗下有三間戲院，除了九龍城廣場這一間，在青衣城、及銅鑼灣也設有分店。
影藝戲院在九龍灣淘大商場三期也一度設有分店，不過該店在2018年已因租約期滿結業，及後由其他戲院接手經營。
回顧新冠疫情在港爆發後，戲院曾被勒令停業，生意大受影響，即使疫後復常，香港續多間戲院結業，其中2023年，先後有三間戲院結束營業，包括CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院、粉嶺嘉禾、THE ONE 百老匯。在今年4月，嘉禾啟德和總統戲院也先後結業。
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