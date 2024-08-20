戲院結業｜九龍城廣場影藝戲院8.26最後營業日　FB公布因租約期滿

又一間戲院結業，2019年開業的影藝戲院今日（20日）在社交平台宣布，開設於九龍城廣場的分店因租約期滿，將營業至下周一（26日）。



影藝戲院今日（20日）在社交平台宣布，開設於九龍城廣場的分店因租約期滿，將營業至下周一（8月26日）。（網上截圖）

影藝戲院今午在社交平台專頁宣布，開設於九龍城廣場的戲院因租約期滿，將營業至年8月26日，感謝觀眾一路以來的支持。

消息傳出後，有網民留言向戲院表達感謝，也有網民稱在該戲院觀賞電影《九龍城寨之圍城》「特別有feel」。

影藝戲院今日（20日）在社交平台宣布，開設於九龍城廣場的分店因租約期滿，將營業至下周一（8月26日）。（影藝戲院Facebook）

據影藝戲院網站上的資料，影藝旗下有三間戲院，除了九龍城廣場這一間，在青衣城、及銅鑼灣也設有分店。

九龍城廣場影藝戲院2019年12月正式試業。（九龍城廣場Facebook）

影藝戲院在九龍灣淘大商場三期也一度設有分店，不過該店在2018年已因租約期滿結業，及後由其他戲院接手經營。

影藝戲院在九龍灣淘大商場三期也一度設有分店。（資料圖片/潘安奇攝）

回顧新冠疫情在港爆發後，戲院曾被勒令停業，生意大受影響，即使疫後復常，香港續多間戲院結業，其中2023年，先後有三間戲院結束營業，包括CINEMA CITY銅鑼灣JP戲院、粉嶺嘉禾、THE ONE 百老匯。在今年4月，嘉禾啟德和總統戲院也先後結業。