李家超收到「解決劏房」報告　工作組1個月內提交進一步研究結果

特首李家超今日（22日）收到「解決劏房問題」工作組的報告，聽取意見後要求工作組1個月內提交進一步研究結果。



李家超8月22日收到「解決劏房問題」工作組的研究報告。（李家超Facebook）

工作組組長兼財政司副司長黃偉綸、副組長兼房屋局局長何永賢，以及房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，今早向李家超匯報研究結果，就有序取締劣質劏房提出具體建議方案。

初步研究建議私託顧問蒐集劏房戶數據

李家超透露，研究結果包括委託顧問公司蒐集到的劏房住戶數據、收集和總結各界持分者的意見、闡述工作組為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及其他因素，例如樓宇安全、消防及衞生要求等。

李家超認為報告分析客觀，並具有針對性。他將《施政報告》諮詢收到的意見交給工作組，要求納入研究，並提出了新的元素，指示工作組1個月內提交進一步研究結果。李家超說，會在工作組提交進一步報告後，作全面考慮並公布決定。