解決劏房｜工作組月內交報告　消息：業主須聘專業人士證符合標準

政府成立工作組解決劏房問題，本月內將向特首李家超提交報告。消息指，相關工作報告提出的建議會留待今年10月政府公布的新一份施政報告時提出，當中包括設登記制，規定業主自行聘請專業人士，確認其劏房單位符合最低標準，如單位須進行改善工程，最長改善期限為12個月。



有些劏質劏房室內的廁所是「開放式」，無門做阻隔，無遮無掩正對床頭。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府去年施政報告成立「解決劏房問題」工作組，由財政司副司長黃偉綸任組長、房屋局局長何永賢任副組長，以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境最低標準、取締不合最低標準劏房方法、防止不合最低標準劏房再增加等目標提出建議。

「解決劏房問題」工作組一員、房屋署署長羅淑佩早前接受《香港01》專訪時曾提到，工作組仍在敲定具體建議，形容現時屬最後衝刺的時間。她當時表明，一些本就不合法的居所，如工廈、寮屋、或天台屋劏房，未來均不會因符合最低標準而變成合法。

房屋署署長羅淑佩曾表明，一些本就不合法的居所，如工廈、寮屋、或天台屋劏房，未來均不會因符合最低標準而變成合法。（資料圖片/盧翊銘攝）

+ 4

消息：或待10月施政報告提出

工作組這份報告料於本月內提交予特首李家超。有消息指，相關建議會留待今年10月政府公布的新一份施政報告時提出。相關草案則料最快於2026年提交立法會。

消息也提到，報告建議包括設登記制，規定業主自行聘請專業人士，確認劏房單位符合最低標準，並須提供書面證明，如單位須進行改善工程，最長改善期限為12個月。

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣表示，業主將單合分間出租牟利，要求業主自費聘請專業人士屬合理安排，但同時建議政府考慮為部份業主提供貸款，以鼓勵他們改善單位。

鄭泳舜：政府應檢視床位寓所條例

立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜表示，認同需要設登記制，並認為劏房業主某程度上有責任承擔檢查費用，以確認其劏房合符標準。鄭泳舜又指，理解情況複雜，立法需時，但期望在政府公布建議後，不會再有劏房業主經營不符標準的劏房，又稱希望在立法前，當局可透過行政措施，例如加強現有租務管制，保障劏房戶。

就目前理應受床位寓所條例規管的出租床位，鄭泳舜也建議政府應檢視床位寓所條例是否需要修訂，以避免劏房業主未來為逃避登記制、而將單位改作出租床位的情況出現。

《香港01》早前報道過的太空艙。（資料圖片）

房屋局回覆指，工作組目前正積極就有序解決劏房問題撰寫建議方案，並會按計劃在今年8月向行政長官提交報告。

當局在回覆也提到，工作組自去年十月成立以來，除聽取不同持份者的意見外，相關政策局和部門在過去一段時間，已就加強現時針對劏房安全事宜的執法行動、訂立劏房居住環境的最低標準、取締劣質劏房的方法等議題，作出多次內部討論並草擬相關方案。工作組委託的顧問公司已走訪全港不同類型的劏房收集相關數據，協助了解現存劏房及相關住戶的最新情況。