心連心學院｜開幕獲中央社工部高官撐場　李家超望培育社福新動力

為社工提供持續進修課程的心連心學院，今日（22日）舉行開幕禮，獲行政長官李家超，以及去年成立的中央社會工作部副部長蔡麗新撐場。李家超致辭時提到3個「新」期望，包括希望學院成為社福界「新地標」，為香港與內地社福服務注入更大動能；培育社福界「新動力」，培養更多專業社福人才成為業界新動力；提供社福界「新平台」，積極推動香港與內地社福合作。



李家超特別提到早前委託學院舉辦「香港萬千社工看祖國」活動，組織300名香港社工到内地交流，未來希望學院繼續凝聚社福界力量，支持政府更好落實各項社會福利政策。



8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。（蘇煒然攝）

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。（蘇煒然攝）

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。（蘇煒然攝）

李家超、中央社工部高官撐場 建制派星光熠熠

心連心學院會址在觀塘宏利金融中心，由去年成立的香港社福界心連心大行動創辦，，出席開幕禮的除了李家超和蔡麗新，還有中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。

商界重量級人馬，包括恒地主席兼董事總經理李家誠，他偕妻子徐子淇現身擔任嘉賓。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超。（蘇煒然攝）

李家超致辭時表示，香港社福界心連心大行動鞏固業界與政府合作。他提到本財政年度社會福利開支1,287億元，香港作為全球長壽城市之一，政府全力照顧長者，持續改善院舍服務、聚焦安老，以及鼓勵機構提供樂齡科技產品，減輕護老者壓力。便利長者跨境安老方面，李家超表示已經擴大廣東院舍照顧服務計劃，同時鼓勵香港與內地社福界提升服務。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超。（蘇煒然攝）

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。（蘇煒然攝）

李家超三點「新」期望 冀學院推動與內地社福合作

李家超提出3點「新」期望，第一，希望心連心成為社福界新地標，期望學院凝聚社福界有心人，為香港內地社福服務提供更大動能。

第二，李家超期望「心連心」帶領業界齊心善用學院，為社福人員提供高質高效的培訓，培養更多更專業的社福人才成為業界新動力，共同推進福利服務守正創新，構建更美好、更和諧的共融社會。

第三，李家超期望心連心成為社福界新平台，提升社福服務高質量發展，積極推動香港與內地社會福利事業的合作與交流，為促進兩地民生福祉、推動社福服務持續發展努力，表明政府會繼續與心連心合作，開拓社工可持續發展服務。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超。（蘇煒然攝）

李家超：委託舉辦「萬千社工看祖國」團 望支持政府

李家超又說，已經委託心連心學院舉辦「香港萬千社工看祖國」活動，安排香港社工到内地交流，親身了解國家最新發展，5月底已舉辦首個交流團，有300人參與，期待「心連心」繼續凝聚社福界力量，支持政府更好落實各項社會福利政策。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括中央社會工作部副部長蔡麗新。（蘇煒然攝）

中央社工部蔡麗新：與中聯辦溝通 積極推動社會工作

去年3月成立的中央社會工作部副部長蔡麗新，代表社工部祝賀心連心學院開幕，他致辭時表示中央高度重視香港改善經濟、民生，二十屆三中全會亦提及要提升社會福利水平。她表示，香港在改善民生工作取得進展，心連心一系列工作獲得特區肯定及支持，心連心學院成立是回應社會關切的重要舉措，是深化交流合作有效手段，可更好服務特區的良政善治。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新。（蘇煒然攝）

蔡麗新又提到中央社會工作部是新組建的部門，剛成立一年多，部門高度重視加強與香港社會領域的合作，與中央港澳辦、香港中聯辦密切溝通，積極推動社會工作，服務一國兩制的實踐，形容心連心學院提供新的平台載體，可進一步深化交流合作。