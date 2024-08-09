政圈風聲｜「心連心」將設學院為社工進修提供選擇　包括認識國情

《2024年社會工作者註冊（修訂）條例》七月獲通過並生效，賦權新組成的社工註冊局制訂社工持續進修要求。雖然註冊局尚未公布進修要求詳情，但據了解，香港社福界心連心大行動（心連心）將設「心連心學院」，設持續進修課程予社工作持續進修選擇。「心連心學院」將於本月22日在觀塘偉業街開幕，屆時中央社會工作部、中聯辦、特區政府都會派員出席，預料院長一職將由勞工及福利局前常任秘書長、剛被委任為註冊局成員的譚贛蘭擔任。



心連心董事會副主席譚贛蘭。

課程包括了解內地福利制度、認識國情

據悉，「心連心學院」提供的持續進修課程專門為社工而設，內容包括了解內地福利制度、安老政策等，亦會包括認識國情，例如全面理解三中全會等。不過，課程講者名單未定，預料會邀請本港及內地學者專門講解，亦會邀請部分機構派員講課。

鄧家彪。（廖雁雄攝）

社工註冊局曾被議員批無持續進修制度

條例草案在立法會審議期間，除增加註冊局委任成員及註冊局正副主席改為特首委任等事備受關注之外，部分議員詬病過去註冊局原來無為社工提供持續進修。其中工聯會立法會議員鄧家彪在立法會恢復二讀期間，指有社福界提出要增撥資源，但註冊局並無持續進修制度，是自相矛盾，對此感到失望。

孫玉菡（右）主持社工註冊局成員宣誓儀式（政府新聞處圖片）

局方曾指持續進修內容需時間討論及諮詢

然而，修例通過及註冊局改組後，孫玉菡接受訪問時表示，希望社工「在專業的道路上做功夫」，故修例引入強制持續進修要求，註冊局制定框架後，會檢視社工是否符合相關要求而獲續牌。他指持續進修要求內容、形式由註冊局決定，相信要經一段時間討論諮詢。

有社福界人士預料，持續進修有一定時數要求，達標後社工才可續牌。據悉，本次「心連心學院」提供的課程，預料可為社工持續進修提供選擇，但仍需待註冊局決定後才知道是否可納入認證課程。不過，該人士又稱，「心連心學院」的課程內容或較其他機構、大學更多，包括認識國情等。

香港社福界心連心大行動成立典禮。（行政長官辦公室）

香港社福界心連心大行動由立法會議員管浩鳴任總召集人，全國人大前常委譚耀宗任總顧問，特首李家超為榮譽贊助人、首席榮譽顧問為政務司司長陳國基、總榮譽顧問為勞工及福利局局長孫玉菡。