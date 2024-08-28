岑浩輝選澳門特首｜展葡語實力依法保土生葡人權利　答問題引數據

澳門終審法院前院長岑浩輝今日（28日）宣布參選第六屆澳門行政長官選舉。他在宣讀參選宣言，及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。



岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(梁鵬威攝)

如何讓葡語社群參與？ 岑浩輝以葡語回應

當記者以葡語問及，澳門融入國家發展大局，澳門如何更融入祖國，會否考慮設司長專責該領域。記者又指岑是雙語專才，又會否有更多機遇讓葡語社群參與。

岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(梁鵬威攝)

岑浩輝隨即以葡語表示，多謝你的提問，表示母語是中文不是葡語，今日是重要時刻讓大家知道他的回答，並表示接下來以中文回答問題。他表示，澳門發展面對不能迴避的問題，就是澳門如何融入國家發展大局、服務國家改革開放，澳門責無旁貸。

岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(梁鵬威攝)

以葡語回應引言

對於葡語文化及社群的問題，他再以葡語作回答的引言「正是因為這個問題關於葡語文化」，及後再以廣東話表示，澳門各個社群要和諧共處，回歸的歷史來看，土生葡人社群政治經濟文化專業教育個領域積極參與，為特區成功實踐支持重要貢獻。他表示土生葡人是澳門特徵，未來發展會為土生葡人帶來更多機遇，要進一步深化三個功能作用。他表示中葡經貿方面，土生葡人明白葡語國家及中華歷史，大家要群策群力善用中葡經貿平台，紐帶作用十分重要。他又稱《基本法》作為憲制法律，專門為葡語社群作出規定，是很少有。

岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(梁鵬威攝)

屢次引用數據：葡語系有2.9億多人口

記者會上，他亦多次引用數據，包括談及澳門要了解中華傳統文化歷史，又了解葡語系國家，稱葡語系國家有2.9億多人口、1000多萬的平方公里土地。

岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(梁鵬威攝)

談及澳門疫後經濟，他表示印象中統計局公布，今年上半年遊客有1670萬人次，恢復到2019年83%，人均旅客消費2200元，較2019年同期增加4成；總消費「如果冇記錯」是377億元，較2019年同期增加16-17%。