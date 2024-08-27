澳門特首選舉｜岑浩輝明天宣布參選　今最後一日當終院院長等公職

澳門終審法院院長岑浩輝將於明日周三（28日）宣布參選澳門行政長官，其競選辦公室今日（27日）發出採訪通知，預告明早11時在澳門科學館會議廳舉行新聞發佈會公布參選決定。



澳門終審法院院岑浩輝回應是否角逐特首時稱：「考慮中」（澳門終審法院）

澳門行政長官賀一誠昨日（26日）發布行政命令，稱應岑浩輝法官請求，周三（28日）起免除岑浩輝擔任終審法院院長、終審法院法官及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員職務。岑浩輝上周四（22日）出席活動回應參選特首的提問時稱：「考慮中」，有進一步消息會告訴大家。他又指：「一直以來，他都有為服務澳門的願望，有些朋友鼓勵他為澳門繼續做貢獻。」

澳門行政長官選舉法規定，主要官員、行政會委員、司法人員、選委或者議員，須要在提名期開始前辭職才可以參選。澳門特首選舉提名期將於本月29日展開，至下月12日結束。

岑浩輝（左）曾率團訪京，獲夏寶龍接見（澳門終審法院）

今年62歲的岑浩輝生於廣東中山，為現任澳門終審法院院長，同時又是法官委員會主席、推薦法官獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員，及澳門基本法推廣協會名譽會長。

岑浩輝2014年12月接受訪問時稱，感到肩上擔子沉重，但很樂意承擔，因為這是澳門人當家做主的體現（新華社）

中山市文科狀元 1986年移居澳門

《澳門平台》指岑浩輝於1981年以中山市文科狀元的身份考入北京大學法律系，畢業後，在廣州的對外經濟律師事務所擔任執業律師。他於1986年移居澳門，1990年通過公開招考，赴葡萄牙科英布拉大學修讀語言及法律課程。而澳門政府的官方履歷簡介中指，岑浩輝1993年由葡萄牙返回澳門，於1995年成為首批法院司法參事之一，同時在法院及檢察院工作。1997年，他擔任普通管轄法院法官，後來被選為司法委員會委員，直到1999年12月被任命為終審法院院長。