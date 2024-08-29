立場新聞案｜記協指新聞自由衰落　陳國基：依事實報道不限制自由

已停運的《立場新聞》兩位前總編輯鍾沛權和林紹桐，今日（29日）被裁定串謀發布煽動刊物罪名成立，是回歸以來首宗涉及傳媒機構的煽動案審訊。香港記者協會發聲明，認為案件明確反映香港新聞自由衰落，裁決前已對新聞界造成不可逆轉的傷害，強烈反對使用煽動罪檢控按《基本法》行使權利的新聞工作者。



政務司司長陳國基回應裁決時說香港尊重新聞自由，並有法例保障，記者依事實報道事實，就不會有限制新聞自由的情況出現，涉嫌違法亦要有足夠證據才能定罪，不存在限制新聞自由。



記協近月飽受政治壓力。（資料圖片）

記協表示，二人獲得保釋之前，已被羈押近一年，審訊歷時近60日，比原定日數多出近三倍，又稱控方於開審後大幅擴大案件審查的範圍，不僅審查《立場新聞》的報道、專訪和評論文章，並就其編輯、記者及文字的意圖，向被告逐字逐句進行盤問。

8月29日，立場新聞案被告鍾沛權到庭應訊。

記協認為今次案件加劇新聞工作者的擔憂，深化寒蟬效應，對新聞自由構成更嚴重的傷害。

8月29日，政務司司長陳國基（中）回應立場新聞案裁決。（李宇婷攝）

陳國基：依事實報道不限制新聞自由

政務司司長陳國基出席一個活動後回應立場新聞案裁決，他說香港尊重新聞自由，法例上有保障，記者依事實報道事實，就不會有限制新聞自由的情況出現，涉嫌違法亦要有足夠證據才能定罪，不存在限制新聞自由。