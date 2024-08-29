立場新聞案・判辭解讀二｜官改立場　裁蓄意煽動罔顧後果都可定罪

《立場新聞》的註冊公司，以及媒體的前總編輯鍾沛權，及前署理總編輯林紹桐，被指利用媒體發布煽動言論，今（29日）在區域法院被裁定罪成。法官郭偉健曾審理近年多宗煽動案，他並曾在涉及「羊村繪本」的煽動案中，裁定發布者需蓄意煽動，才能罪成。然而郭官在《立場》案中，卻推翻其過去的說法，認為若控方需證明發布者須蓄意煽動，不能有效維護國家安全，故他在本案中改變立場，認為適當的平衡是：發布者蓄意煽動或罔顧煽動後果都可以定罪。



【立場新聞案・專頁】

被告鍾沛權。(郭梓謙攝)

被評具煽動意圖必已考慮情況

郭官首先處理法律議題。針對控方是否需要定明有關刊物構成國家安全實際風險，法庭裁定當言論被評定為具煽動意圖，必然已經考慮相關的實際情況，視為對國家安全造成潛在破壞須制止，故不須另外考慮言論是否構成實際國家安全風險。

羊村繪本的煽動案，亦是由郭偉健審理。（香港言語治療師總工會官網）

郭官在羊村案曾指發布者需蓄意煽動

就其中一項法律爭議，發布煽動刊物所須的犯罪意圖。郭官指根據法律原則，犯罪意圖有三個可能性，相關標準由高至低，分別為發布者須蓄意煽動、發布者罔顧煽動後果，以及發布者對文章內容具煽動意圖知情。郭官在「羊村案」已裁定，發布者需蓄意煽動。控方在本案中表明不同意該裁定，認為控方只需明發布者對文章具煽動內容知情，即最低要求。

法官郭偉健改變他在羊村案的看法，並認為蓄意煽動及罔故煽動後果，都可裁定煽動罪成。(資料圖片)

認為在羊村案裁定未能有效維護國家安全

郭官今引述案例指，維護國家安全與保障言論及出版自由等基本權互相平衡，並要顧及涉案控罪旨在防止言論對國家安全造成潛在破壞。

郭官認為他在「羊村案」裁定控方需證明發布者須蓄意煽動，不能有效維護國家安全。因為即使發布者罔顧煽動後果，只要不是蓄意煽動，罪名便不成立。郭官認為適當的平衡是：發布者蓄意煽動或罔顧煽動後果都可以定罪。

林紹桐因身體不適，今天未有到庭。(資料圖片)

11篇被裁定屬煽動文意中，林紹桐只負責審批文章16。

鍾沛權審批11煽動文的10文

郭官再指，上述10篇煽動文章由鍾審批發布，餘下1篇(文章16)由林審批發布。對於辯方指《立場》在7年間發布文章超過10萬份，但受到質疑的文章只有17篇。郭官反駁指，控方從來沒有承認除了涉案17篇文章，《立場》發布的全部其他文章都不是煽動刊物。再者，縱然是第一次發布煽動文章，任何人發布煽動刊物並具有煽動意圖便是有罪。

知信念不一定等人接受 顯然非普世價值

郭官又提到《立場新聞》在《創刊辭》中明言：「以《立場》為名，我們一如以往，敢於宣示立場、不掩飾、不迴避」，可見它知道它的信念和堅持不一定得到別人接受，甚至有可能引起其他人的反感，故顯然不可能是指普世價值。

創刊辭又提守護場絕不退讓

《創》又寫道：「香港，是香港人的主場；守護主場，是我們絕不退讓的立場」。前句意指香港是屬於香港人的地方，香港人擁有控制權和處於主導地位，可以對所有事務作出決定，有絕對的權力和影響力；後句「絕不退讓」的目標，必然是指執行香港特區憲制秩序和地位的中央政府和特區政府。

認為立場有強烈政治主張 鍾稱沒有是謊話

郭官認為，《立場》在這一句以強烈的語氣表達出其政治主張，即排除中國由港人自主香港的本土主義。由此可見，鍾在證供中說《立場》對政治主張沒有立場，絕對是謊話。

媒體路線支持促進香港自主

郭官最後指，從《立場》成立的背景、其《創刊辭》等，可裁定《立場》的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港自主，在反修例期間更成為抺黑和中傷中央及特區政府的工具。

必定知悉並認同文章具煽動意圖

在考慮到《立場》的媒體路線後，鍾和林案發時先後承擔總編輯的職務，並承認審批涉案文章，故認為兩人必然知悉並認同文章的煽動意圖，至少罔顧煽動後果，裁定兩人及其僱主首被告罪成。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。案件押後至9月26日判刑，兩名被告准繼續保釋。

案件編號：DCCC 25/2022