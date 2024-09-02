公屋幸福設計指引・一文看清｜設升降機凳、信箱加鉤、免費Wi-Fi

改善公屋環境的「幸福設計指引」今天（2日）出爐，作為新建公營房屋及翻新屋邨翻新的參考，當中包含八個概念，分別是地方形象、增值上流、城市連結、家社互聯、活力健康、綠色生活、樂齡安居和跨代共融。



落實幸福概念時，有甚麼具體例子呢？《香港01》整理文件中的「幸福範例」。



9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「幸福小聚」模擬設計，在升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息；信箱旁加設扶手及掛鉤，讓居民取信時暫掛重物；大廈大堂設不同高度的座椅及扶手等，體現「樂齡安居」、「家社互聯」的幸福概念。（房屋局圖片）

升降機內設斜櫈 信箱加鉤方便掛物

1. 屋邨或屋苑地下大堂設共融座椅及扶手，適合長者、小童不同高度，促進居民互動。

2. 大堂設電子告示板，公告社福機構活動和服務點。

3. 集中發布屋邨訊息，如維修、洗水箱、停電。

4. 信箱旁加設扶手及掛鉤，讓居民取信時暫掛重物。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「幸福小聚」模擬設計，在升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息；信箱旁加設扶手及掛鉤，讓居民取信時暫掛重物；大廈大堂設不同高度的座椅及扶手等，體現「樂齡安居」、「家社互聯」的幸福概念。（房屋局圖片）

5. 升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息。

6. 通往主要設施的通道旁，添加社交座椅和休息空間，讓長者在途中稍息。

7. 指示和標誌上以字型簡單的大字體顯示位置名稱，配合高對比的色彩和鮮明的圖案設計，可以幫助長者更容易識別地方，讓長者有自信地踏出家門。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「幸福小聚」模擬設計，在升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息；信箱旁加設扶手及掛鉤，讓居民取信時暫掛重物；大廈大堂設不同高度的座椅及扶手等，體現「樂齡安居」、「家社互聯」的幸福概念。（房屋局圖片）

8. 提供有蓋和綠化的行人通道連接屋邨入口至大樓及主要的屋邨設施

9. 每隔約50米設置座椅，供有需要人士長距離步行間休息使用。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為有蓋和綠化的行人通道的幸福概念。（房屋局圖片）

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「康健共樂空間」模擬設計，設緩跑徑、健身設施、遊樂場、草地；以及因應居民需要可靈活擺放的座椅等，建立「健康活力」、「跨代共融」、「家社互聯」的綠色生活空間。（房屋局圖片）

設緩跑徑、健身設施 有蓋多用途運動場地

1. 設置多功能運動場，不只限於傳統運動，而是融合各類運動的線道設計。

2. 體適能多功能活動區，方便熱身，亦適合拉筋、瑜伽、太極等。

3. 善用有蓋地方變為多用途運動舒展場地，各種天氣也能運動。

4. 設緩跑徑、健身設施。

5. 設置不同類型的社交座椅和小型休憩空間，供不同活動和休息之用。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「康健共樂空間」模擬設計，設緩跑徑、健身設施、遊樂場、草地；以及因應居民需要可靈活擺放的座椅等，建立「健康活力」、「跨代共融」、「家社互聯」的綠色生活空間。（房屋局圖片）

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「流動服務區」，設流動服務車（如醫療車、流動圖書館）的配套，例如停靠位置附近設置社交座椅、充電、康體共樂設施等，方便居民等候服務時使用。（房屋局圖片）

流動醫療車、圖書館車 停車處設座椅、充電設施

1. 讓流動服務車，如流動醫療車、中醫車及流動圖書館停靠，提供額外醫療支援。

2. 停靠位置附近設置社交座椅、充電、康體共樂設施等，方便居民等候服務時使用。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為「流動服務區」，設流動服務車（如醫療車、流動圖書館）的配套，例如停靠位置附近設置社交座椅、充電、康體共樂設施等，方便居民等候服務時使用。（房屋局圖片）

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為多功能的有蓋共享空間，提供基本配套，適合舉辦各類活動。（房屋局圖片）

設有蓋共享空間 有Wi-Fi上網、風扇

1. 有蓋共享空間，提供風扇、電掣、無線上網等基本配套。

2. 共享空間舉辦屋邨活動，如節慶或臨時假日墟市停靠點，讓居民參與社區及經濟活動。

3. 設熒幕和預告活動資訊板。

4. 設座椅供社交之用。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為照顧者友善設施。（房屋局圖片）

照顧者友善設施 加設座椅、商場設哺乳室

1. 康體共樂空間設置面向遊樂場和康健設施、配置多樣化的座椅，讓照顧者可坐下休息、觀察或陪伴受照顧者。配合綠化景觀，幫助照顧者緩解壓力。

2. 增加社交座椅，促進照顧者之間互相認識和交流，既能放鬆又可結識新朋友。

3. 商場設置哺乳室、嬰兒護理設施和家庭友善洗手間方便照顧者。

9月2日，公屋「幸福設計指引」出爐，圖為建議主要入口處設置具代表性的藝術裝置或特色景觀。（房屋局圖片）

出入口加藝術裝置美化環境 舉辦文化活動

1. 主要入口處設置具代表性的藝術裝置或特色景觀，除美化社區環境和突顯屋邨的獨特性外，亦有地標功能。

2. 透過建立共享空間和舉辦文化活動，促進社區連結，增強居民的認同與歸屬感。