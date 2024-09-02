公屋幸福設計指引・一文看清｜設升降機凳、信箱加鉤、免費Wi-Fi
改善公屋環境的「幸福設計指引」今天（2日）出爐，作為新建公營房屋及翻新屋邨翻新的參考，當中包含八個概念，分別是地方形象、增值上流、城市連結、家社互聯、活力健康、綠色生活、樂齡安居和跨代共融。
落實幸福概念時，有甚麼具體例子呢？《香港01》整理文件中的「幸福範例」。
升降機內設斜櫈 信箱加鉤方便掛物
1. 屋邨或屋苑地下大堂設共融座椅及扶手，適合長者、小童不同高度，促進居民互動。
2. 大堂設電子告示板，公告社福機構活動和服務點。
3. 集中發布屋邨訊息，如維修、洗水箱、停電。
4. 信箱旁加設扶手及掛鉤，讓居民取信時暫掛重物。
5. 升降機內設斜櫈，方便居民靠着休息。
6. 通往主要設施的通道旁，添加社交座椅和休息空間，讓長者在途中稍息。
7. 指示和標誌上以字型簡單的大字體顯示位置名稱，配合高對比的色彩和鮮明的圖案設計，可以幫助長者更容易識別地方，讓長者有自信地踏出家門。
8. 提供有蓋和綠化的行人通道連接屋邨入口至大樓及主要的屋邨設施
9. 每隔約50米設置座椅，供有需要人士長距離步行間休息使用。
設緩跑徑、健身設施 有蓋多用途運動場地
1. 設置多功能運動場，不只限於傳統運動，而是融合各類運動的線道設計。
2. 體適能多功能活動區，方便熱身，亦適合拉筋、瑜伽、太極等。
3. 善用有蓋地方變為多用途運動舒展場地，各種天氣也能運動。
4. 設緩跑徑、健身設施。
5. 設置不同類型的社交座椅和小型休憩空間，供不同活動和休息之用。
流動醫療車、圖書館車 停車處設座椅、充電設施
1. 讓流動服務車，如流動醫療車、中醫車及流動圖書館停靠，提供額外醫療支援。
2. 停靠位置附近設置社交座椅、充電、康體共樂設施等，方便居民等候服務時使用。
設有蓋共享空間 有Wi-Fi上網、風扇
1. 有蓋共享空間，提供風扇、電掣、無線上網等基本配套。
2. 共享空間舉辦屋邨活動，如節慶或臨時假日墟市停靠點，讓居民參與社區及經濟活動。
3. 設熒幕和預告活動資訊板。
4. 設座椅供社交之用。
照顧者友善設施 加設座椅、商場設哺乳室
1. 康體共樂空間設置面向遊樂場和康健設施、配置多樣化的座椅，讓照顧者可坐下休息、觀察或陪伴受照顧者。配合綠化景觀，幫助照顧者緩解壓力。
2. 增加社交座椅，促進照顧者之間互相認識和交流，既能放鬆又可結識新朋友。
3. 商場設置哺乳室、嬰兒護理設施和家庭友善洗手間方便照顧者。
出入口加藝術裝置美化環境 舉辦文化活動
1. 主要入口處設置具代表性的藝術裝置或特色景觀，除美化社區環境和突顯屋邨的獨特性外，亦有地標功能。
2. 透過建立共享空間和舉辦文化活動，促進社區連結，增強居民的認同與歸屬感。