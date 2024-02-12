改善公屋居住環境　何永賢冀第三季推「幸福設計」指引

房屋局局長何永賢表示，預料今年第三季公布改善公屋規劃和設計的「幸福設計」指引詳情，期望推動公屋戶建立良好的鄰舍關係，並善用公共空間。



何永賢接受商台訪問時說，希望指引是一份「活文件」、「幸福設計」可緊貼時代步伐和需要。 她又指，房屋署透過每5年一次的翻新計劃，及每10年一次的大型維修，持續翻新現有193個公共屋邨；其中首批10個屋邨將加入「幸福設計」元素，部份工程將於今年內落成。

她說，局方開始揀選下一批10個屋邨的名單，期望這種翻新策略可循環下去，讓全港屋邨不斷地翻新。

政府去年宣布擬推出公屋「幸福設計」指引，並推行三項計劃測試指引可行性，其中「幸福先行．預試計劃」挑選啟業邨、富山邨、水邊圍邨、澤安邨和美林邨五條樓齡40至45年的屋邨，按照「幸福設計」的概念實行較大規模的改善措施，預計2027年起陸續完成，並就計劃的執行經驗完善幸福設計指引。

房屋局局同時又揀選十條屋邨，分別為蝴蝶邨、安定邨、葵芳邨、雲漢邨、順天邨、啟田邨、興民邨、漁灣邨、新翠邨和利安邨進行「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」，改善現有設施及公共空間。

預算案公有減辣？ 何永賢：政策調節要有多方考慮

各界關注月底公布的《財政預算案》會否宣布全面撤銷樓市「辣招」，何永賢回應指，聽到有撤辣的呼聲，但另一方面亦有指，要考慮並顧及整個情況去調節辣度，可能有些意見只期望再減辣，政府決定調節政策時會有多方面考慮，包括住宅物業持有人每月供款佔家庭入息的比例是否偏高，及有意置業的年輕家庭能否儲到首期等。

會確保改善劏房建議能「落地」

同時是政府解決劏房問題工作副組長的她指，去年《施政報告》宣布成立工作組，需於10個月內提交報告，時間緊迫，問題亦相當複雜，政府不同部門已就包括相關標準應包含甚麼元素提出意見，工作組會再深入調研，確保建議「落地」切實可行。

何永賢稱，除劏房面積外，單位的採光通風等亦成為關注點，因部分劏房是密封式，好像一個衣櫃，完全沒有窗，不通風很辛苦。另外是洗手間，她引述一些探訪過一些家庭指要與人共用洗手間，有媽媽告訴她，感覺鄰居不太正派，小朋友出入去洗手間時會很擔心，希望有獨立洗手間。

劏房租務管制條例實施逾2年，至今最少117名劏房業主因違例而被定罪，她強調劏房業主有社會責任，確保租出的單位「企理」，亦不應濫收租金或水電費。