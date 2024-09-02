岑浩輝參選澳門特首｜拜訪選委重提改革公共行政　崔世昌表態支持

宣布參選澳門行政長官的終審法院前院長岑浩輝今日（2日）到澳門管理專業協會，拜會36名行政長官選舉委員會專業界別選委，繼續爭取提名入閘。其中澳門前特首崔世安的哥哥、本身是澳門立法會副主席的選委崔世昌更支持岑參選，有選委認為中山出世的岑浩輝了解澳門，形容他是老澳門人。



岑浩輝表示，將致力提升公共服務品質，完善法律體系，恪盡職守，廉潔奉公，建設充滿活力、團結協作的管治團隊。



岑浩輝到澳門管理專業協會拜會行政長官選舉委員會專業界的委員。(岑洗輝競選辦提供)

岑浩輝上午在選舉代理人李煥江、競選辦主任葉兆佳、副主任陳家良等陪同下，到澳門管理專業協會拜會行政長官選舉委員會專業界的委員，並聽取他們對業界未來發展的意見和建議。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

崔世昌支持岑浩輝參選 岑浩輝：將改革公共行政

崔世昌表明支持岑浩輝參選，相信憑其豐富的公職服務經驗，定能帶領特區政府和澳門應對挑戰，積極團結社會各界，全面提升澳門競爭力，促進澳門經濟適度多元發展，致力解決社會深層次問題，推動各項事業發展取得新成就，讓澳門更好融入國家發展大局。

岑浩輝表示，一旦當選將致力提升治理效能，以更大決心轉變施政理念，深化公共行政改革，改善施政方式，提升公共服務品質，完善法律體系，恪盡職守、廉潔奉公，建設充滿活力、團結協作的管治團隊，不斷提升依法治理能力和水平。

中山出世的岑浩輝早前宣布參選行政長官時，形容自己是一個「老澳門人」，有選委表示認同，又對岑浩輝參選行政長官表示高興。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

選委倡經濟適度多元 改善澳門投資環境

提到澳門未來發展，有選委關注民生區和中小企的經營因難，透過稅務優惠鼓勵長期租約，指經濟適度多元應是「1+4」加上其他產業，希望改善澳門投資環境，改善舊區設施，增加本地人口吸引外資。多名選委建議引進專業人才及國際高端人才，吸引澳門在外人才回流，支持澳門經濟適度多元。

岑浩輝到澳門管理專業協會拜會行政長官選舉委員會專業界的委員，會上有36位選委。(岑浩輝競選辦提供)

有選委倡研究澳門高新技術發展定位

有選委指，澳門在特定的科技領域有基礎和優勢，應研究澳門高新技術發展的定位，為國際化和「走出去」拓展空間；又建議利用橫琴澳門優勢，融入大灣區及建設深合區，支持專業人士在大灣區開業、執業，利用各種專業發展新質生產力。

有選委建議支持本地中小企，並要有傾斜的政策；亦有選委建議公務員培訓中心，加強對公務員愛國愛澳教育，提升其專業能力；希望促進健康產業發展統籌各類醫療機構，推動全民醫療保險；採取措施提升出生率舒緩人口老化的衝擊。

9月2日，宣布參選澳門特首的岑浩輝拜會第四界別立法會議員選委。（岑浩輝競選辦）

岑浩輝拜會立法會議員選委 稱銳意深化改革開拓新局

岑浩輝同日又拜會第四界別立法會議員選委，出席立法會議員選委有17人，包括澳門立法會主席高開賢、崔世昌。岑浩輝在會上表示，要始終堅持一國兩制正確道路和方向，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持澳門長期繁榮穩定；要迎難而上，圖強自新，銳意深化改革，開拓新局面，實現新進步。

9月2日，宣布參選澳門特首的岑浩輝拜會第四界別立法會議員選委。（岑浩輝競選辦）

有選委認為澳門每年研發佔GDP比率偏低，不利於高新技術產業發展；建議琴澳合作共建大學城，積極發展高等教育，吸引更多非本地學生就讀，帶動經濟發展。有選委提到體育事業蓬勃發展，但體育空間不足矛盾突出，冀便利跨境體育盛事及體育設施合作；支持博彩業健康可持續發展，並善用博企非博彩元素投資；善用博企10年投入非博彩元素的資源，支持本地中小企，改善合作機制及流程。