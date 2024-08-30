岑浩輝選澳門特首｜親擬信函爭取提名與支持　明起出席選委交流會

已宣布會角逐第六任澳門特首的原終審法院院長岑浩輝，親擬及簽署 400 封爭取選委提名的信函，並於明天（31日）起出席不同選委界別選委主辦的交流活動，爭取提名和支持。



岑浩輝親撰信函爭取選委支持（岑浩輝競選辦圖片）

岑浩輝的選舉辦公室指，為在提名期內盡快與 400 名行政長官選舉委員會委員見面、爭取提名，行政長官參選人岑浩輝在昨日（29日）親手擬定、親筆簽署 400 封爭取選委提名的信函，並在今日（30日）寄予選委們。

這兩天，岑浩輝由代理人李煥江、競選辦主任葉兆佳、副主任陳家良陪同，分別會晤工商金融界、文化界、教育界、專業界、體育界、勞工界、社會服務界，及澳區全國人大代表、澳區全國政協委員等多個界別選委，明天（31日）起會出席由上述界別組織的選委與參選人交流活動，繼續爭取選委提名支持。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首，與競選辦團隊合照。（梁鵬威攝）

澳門行政長官的提名期於8月29日展開，至9月12日截止。澳門的行政長官選舉法規定，參選人要獲得至少66名選委提名，方能報名角逐澳門行政長官，而投票日已定於10月13日。

岑浩輝向澳門行政長官賀一誠的呈辭於本月28日生效，同日宣布參選澳門特別行政區第六任行政長官，參選口號是「奮發同行 、持正革新」。他當日會見傳媒時屢次提出改革及創新，包括深化公共行政改革，提升公共服務品質；銳意深化改革，開拓新局面等。