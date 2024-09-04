A350｜田北辰問是否屬國泰日常保養範圍　否則勞斯萊斯應交代事件

國泰航空一班航班的A350航機有引擎零部件故障，要折返香港，是全球首例；國泰航空今午再發出聲明指，需更換引擎輸油管的15架A350航機，已修復當中6架。實政圓桌田北辰認為，要飛機起飛後才發現問題而折返並不理想，希望國泰可以加緊做好日常維修保養，但若果今次並非國泰問題，則希望引擎製造商勞斯萊斯詳細交代。



田北辰指今日的辯論是落實愛國者治港後的議會首現的激辯，值回票價（黃浩謙攝）

國泰航空日前有前往蘇黎世的航班折返香港，經檢查該A350型號航機後，發現引擎零部件故障。國泰事後聲明強調一直有遵守引擎製造商所有維修規定並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全。

對於今次事故，田北辰認為要待飛機起飛後才發現問題並不理想。他關心今次涉及的零件是否屬於國泰日常檢查的一部份，若屬於日常查範圍，則認為平日就要做足檢查以及早發現故障，而國泰也要交代日常檢查的紀錄和結果。

圖為2018年5月3日，國泰首架A350-1000於空中巴士（Airbus）總部所在的法國圖盧茲（Toulouse）進行試飛。（國泰航空網站圖片）

然而，若果不屬於日常檢查範圍，而是機件故障，田北辰認為引擎製造商就有責任向公眾交代今次的事件。

他續稱全球有多間航空公司採用A350客機，機件故障問題不會只在國泰出現，擔心其他公司的飛機也有潛在危險，若未能短時間內更換零件，會影響航班運作。