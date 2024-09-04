國泰停飛A350｜民航處指高度關注　會見CX管理層　派員監察檢查

國泰航空48架Airbus空中巴士A350航機中，發現有部份引擎零部件故障，已停飛檢測及維修。15架需更換引擎輸油管的航機當中，已修復6架，預計其餘９架可於本周六（7日）或之前恢復運作。



民航處表示，高度關注A350航機引擎零部件故障事件，自周一（2日）收到國泰發現引擎零部件故障的通知後，一直與國泰緊密聯繫，向國泰提出監管建議。民航處並於昨日（3日）與國泰航空工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度。



圖為2018年5月3日，國泰首架A350-1000於空中巴士（Airbus）總部所在的法國圖盧茲（Toulouse）進行試飛。（國泰航空網站圖片）

​民航處表示，高度關注A350航機引擎零部件故障事件，自9月2日收到國泰通知後，一直與國泰航空緊密聯繫，向國泰航空提出監管建議。民航處並於昨日與國泰航空工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度。

民航處派員實地視察涉事引擎 監察國泰檢查情況

民航處又指，一直密切監察國泰航空就事件的跟進情況，包括派員實地視察涉事的引擎和在場監察國泰對其A350機隊檢查的情況。民航處知悉國泰已不時通過不同渠道，向乘客就其進度和受影響航班的狀況提供最新資訊，並主動作出積極的預防措施，在確保航空安全的同時，盡量減低對旅客的影響。

另一方面，民航處亦有根據國際民航的慣常做法，主動聯絡及通報相關單位，包括航機設計國的民航監管當局，即歐洲航空安全局、其他相關民航當局，及涉事飛機和引擎製造商。

民航處又指，會繼續與相關單位保持緊密聯繫，並密切跟進調查進度，適時作出進一步行動，確保航空安全。