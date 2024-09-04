大埔前賽馬會泳池用地棄建停車場　區議員轟講唔通：附近排晒車龍

自1999年起荒廢的大埔安邦路前大埔賽馬會泳池用地，佔地近4,500平方米，政府近日向大埔區議會交代擬建大埔社區健康中心大樓，將提供醫管局健康中心、大埔地區康健中心、母嬰健康院等服務。惟大樓地庫只用作興建分區圖書館，理由是公眾停車場因深層挖掘成本高昂。



有區議員表示，選址是大埔市中心黃金地皮，附近一帶泊車位緊張，故區議員一直倡議建停車場，「禮拜六昌運中心、新興花園都排晒車龍，呢幅地皮本身做臨時停車場都泊滿晒，點解今天地底唔可以做停車場呢？」，認為當局沒交代新增成本，說法「講唔通」。



空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米。（資料圖片／陳浩然攝）

經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，選址是大埔市中心黃金地皮，政府常強調一地多用的原則，故議員一直倡議大樓興建地下停車場。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅曉楓：禮拜六排晒車龍 點解唔可以做停車場？

經民聯大埔南區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時表示，選址是大埔市中心黃金地皮，政府常強調一地多用的原則，故議員一直倡議大樓興建地下停車場，但卻不獲採納，「禮拜六不論係昌運中心、新興花園（停車埸）都排晒車龍，呢幅地皮本來做臨時停車場，都係泊滿晒，證明地段有泊車需要，點解今天地底唔可以做停車場呢？」，認為大樓不建停車場的說法「講唔通」。

空置超過20年的前大埔賽馬會泳池，擬設置社區健康中心大樓。（資料圖片／陳浩然攝）

批當局沒交代興建停車場額外成本

羅曉楓說，政府以趕及2026年向立法會申請撥款動工為由，拒絕興建大樓地下停車場，「2019年不論建制派又好，反對派又好，大家都係講緊要停車場，你研究咗5年返嚟話研究唔到，都係講唔通囉」，當局亦沒交代一旦興建停車場，對造價和落成日期的具體影響，「宜家成日講科學化，你喺議會啲議員問又答唔出，唔科學囉」，坦言難向選民交代。

民建聯大埔北區議員胡綽謙希望大樓興建一定數目的公眾停車位，方便居民接載行動不便的長者，來到社區健康中心大樓覆診或檢查。（胡綽謙Facebook相片）

胡綽謙促大樓興建停車埸：無咁方便

民建聯大埔北區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，希望大樓興建一定數目的公眾停車位，方便居民接載行動不便的長者，來到社區健康中心大樓覆診或檢查，「如果一個都無，可能無咁方便」，停車位應該愈多愈好，「母嬰健康院坦白講，接載小朋友都有機會用到私家車啦」，冀大樓盡用地積比興建停車埸。

空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米。（資料圖片／陳浩然攝）

倡加開路口接駁大樓 增建有蓋行人通道

胡綽謙又對大樓設施有幾項建議，首先大埔安埔路開設路口進入社區健康中心大樓，並於南運路旁設有蓋行人通道，方便市民於大埔中心第五期巴士站進入健康中心大樓；第二，大樓的冷氣機等設施易生噪音，應置於較遠離民居的地方，出風口亦應向馬路；第三，分區圖書館應該由地庫改到大樓其他樓層；第四，大樓地下需設有車輛上落客處及調頭空間；第五，大樓應增設兒童體能智力測驗中心；第六，大樓24小時開放的位置需增設自助借書機及還書箱。