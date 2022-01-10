大埔前賽馬會泳池用地將建基層醫療設施　居民盼地庫增設圖書館

位於大埔安邦路的前大埔賽馬會泳池用地，自1999年起荒廢至今，大埔區議會的醫療、教育及社會服務委員會今日（10日）再度提及該用地的發展大綱進程。當中提到在擬建的「地區康健中心」下，地區聲音希望增設分區圖書館而非原定的公眾停車場，希望向當局查詢進度。食衞局未有派員出席會議，只在書面回覆中表示目前正積極研究。



空置超過20年的前大埔賽馬會泳池的地盤面積約4,500平方米，食衞局早年已於該處預留用地以興建基層醫療設施，例如地區康健中心、醫管局社區健康中心、衞生署學生健康服務中心及健康評估中心等。為配合該區居民的建議，該用地在「一地多用」的方式下，亦會計劃加設其他社區設施。

食衞局稱積極研究

近年有地區聲音建議政府在不增加大樓高度的前提下，研究盡量善用地皮，先增設圖書館包括自修室等，並運用餘下的空間考慮以不同方法增加公眾停車位。在今日（10日）舉行的區議會會議中，提到欲追問相關進程。食衞局未有派代表出席，惟透過書面回覆表示得悉區議會經過討論後，選擇於擬建大樓地庫增設分區圖書館而非公眾停車場，因此目前正積極循此方向與相關部門詳鈿訂定擬議工程的計劃大綱，計劃在完成可行性研究及項目初步設計後，才派員出席會議。

雅麗氏何妙齡那打素醫生冼藝泉指出，醫院十分重視該社區康健中心的擴展，認為如能做到好的分流，醫院能專注於重症病人，因此社區康健中心大埔區對極為重要，希望當局能加快興建的步伐，以紓減病人的需求和醫院壓力。大埔區議會醫療、教育及社會服務委員會主席劉勇威則表示會繼續催促進度，並希望食衞局代表能於下次會議出席。