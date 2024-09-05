巴士加價｜新思維：反對、應與民共渡時艱　田北辰：不能高於通脹

運輸署證實部分專營巴士營辦今年初已向政府提交加價申請。新思維直言在經濟周期下滑、百物騰貴、基層市民生活壓力巨大的情況下，反對一切公營機構或公共事業加價。實政圓桌田北辰則在社交平台發文指，加價應與通脹掛鉤。



黃俊瑯。（資料圖片）

黃俊瑯：應與市民共度時艱

新思維副主席黃俊瑯稱，公營交通屬公共資源，理應在現時經濟周期與市民共渡時艱，又稱公共事業多年盈利，在現階段應履行社會責任；政府更應該做好把關，不應讓公營事業加價。

田北辰。（黃浩謙攝）

田北辰料巴士加價高於通脹 不可接受

田北辰則表示，大原則是加價與通脹掛鈎，又提及上次巴士加價已高過通脹。他續稱，雖則今次加價申請未有實際數字，但預料都會高於本年通脹，讓市民「埋單」屬完全不可以接受。他又指出，上次行會批准的士加價同樣遠超通脹，結果亦是市民「硬食」。

此外，田北辰重提建議成立「公共交通費協調局」，由運輸及物流局長擔任主席，成員包括交通運輸專家、公共交通營運者、會計審計專業代表和市民代表等，每年根據社會需要、公司營運並以通脹掛鈎形式審批公共交通加價。

去年巴士價格加幅介乎3.9%至7%不等。

行會去年批准巴士加價申請，有關加幅於去年6月18日實施，加幅介乎3.9%至7%不等。當中扣除隧道基金後，九巴獲批加價3.9%、城巴及新巴加價4.9%、城巴的機場及北大嶼山線加價4.2%、龍運巴士加價4.2%、以及新大嶼山巴士加價7.0%等，大部分路線加價0.5至1元不等。