港區人大參觀河南少林寺　梁美芬：中國功夫是宣導和平的文化

特區第十四屆全國人大代表專題視察組在河南的行程今日（6日）進入第三天，團隊參觀嵩山少林寺、龍門石窟、隋唐洛陽城國家遺址公園等。有代表在行程後感歎中國傳統文化淵源流長，鼓勵香港青少年透過現代科技接觸歷史文化，增強文化歸屬感及文化自信。



特區第十四屆全國人大代表專題視察組在河南的行程今日（6日）進入第三天，團隊參觀嵩山少林寺、龍門石窟、隋唐洛陽城國家遺址公園等。（視察組提供）

梁美芬：中國功夫的訓練正是包容精神的體現

視察組一行來到嵩山少林寺，並與少林寺方丈釋永信會晤。釋永信表示對未來與香港的合作充滿期待，特別是在武術演出走向國際化方面，期望雙方能夠攜手，將少林文化推向更廣闊的國際舞台。

梁美芬指出世界各地年輕人到少林寺學習中國功夫，以武會友，正好說明中國功夫不僅僅是一種武術，更是一種防止暴力、宣導和平的文化。中國功夫的哲學和訓練方法，正是中華文化和平、包容精神的體現。她還指，要思考如何將中國5000年的歷史與數位化社會相結合，讓更多人瞭解並欣賞中國文化的獨特魅力。

港區全國人大代表參觀龍門石窟。（視察組提供）

參觀文化遺址有感 代表冀香港青年加強文化自信

視察組隨後還前往龍門石窟、隋唐洛陽城國家遺址公園，了解「世界文化遺產」的保護情況。多位代表在參觀文化遺址後，感歎中國傳統文化的淵源長流，陳曼琪表示驚嘆中國石刻藝術的宏偉，「中華文化令我們中國人更有自豪感」。

樓家強則表示要邀請內地專家學者與香港青少年交流，以增強香港青年的文化歸屬感，增強文化自信。他還鼓勵青少年以現代媒介製作及研發更多線上和虛擬實景的工具來接觸歷史文化，由年輕一代可以創造出更具吸引力的內容，幫助更多的人理解和欣賞中國傳統文化。

特區第十四屆全國人大代表專題視察組在河南的行程今日（6日）進入第三天，團隊參觀嵩山少林寺、龍門石窟、隋唐洛陽城國家遺址公園等。（視察組提供）

洛陽累積大量文化旅遊經驗 徐莉倡香港深入研究

徐莉認為，河南洛陽積累了文化旅遊高質量發展的寶貴經驗，如根據遺址的保存狀況和保護展示的需要，靈活輔以數位化等高科技展示手段，值得香港深入研究。她指香港擁有眾多非物質文化遺產和歷史建築，若能與創新科技相結合，定能打造出一系列引人入勝的文化旅遊項目。