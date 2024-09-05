港區人大河南視察　倡共建科研中心與成果轉化平台打造合作新模式

港區全國人大代表專題視察組繼續在河南的行程，今日（5日）到訪哈爾濱工業大學鄭州研究院與河南省科學院。有港區人大代表建議香港的高校和科技企業可以考慮聯合設立鄭州研究院，共建一批科技研發中心與成果轉化平台，打造「香港技術+河南轉化+河南高端製造」新模式。此外，視察團也有到黃河岸邊欣賞母親河的壯麗景色，讚揚國家對生態環境的保護。



港區人大代表視察團訪黃河（陳勇提供）

視察組由組長馬逢國、全國人大常委會委員李慧琼、副組長吳秋北和陳勇等三十多位港區全國人大代表組成。一行人今日上午先到河南博物院，該博物院是內地少數可舉辦中華文明通史性展覽的文物收藏大館。據工作人員介紹，館內現有藏品超17萬件，以史前文物、商周青銅器、歷代陶瓷器、玉器及石刻最具特色。

港區人大代表視察團參觀河南博物院（陳勇提供）

港區人大代表視察團參觀河南博物院（陳勇提供）

港區人大代表朱立威指期望一，未來進一步加強豫港兩地在文化遺產保護、文物展覽和學術交流等方面的合作，共同推動中華文化的傳承與發展。另一位港區人大代表黃錦良希望河南省博物院與香港可建立「文博展覽走進香港校園」的常態化交流機制。通過讓香港的中小學生欣賞這些歷史文物，近距離感受中原文化的魅力，能加深他們對祖國歷史文化的認知，增強民族自豪感和文化自信，指是對於進一步推動香港愛國主義教育發展的切實回應。

視察組又到黃河文化公園和黃河灘地公園參觀（陳勇提供）

視察組之後分別到鄭州黃河文化公園和黃河灘地公園參觀，實地體驗「三黃」文化，即黃河、黃土及炎黃文化。全國人大常委李慧琼表示，來到母親河，站在黃河岸邊，無比激動，同時在視察過程中，深刻認識到國家在黃河治理方面的顯著成效。隨著生態環境保護意識的提升，黃河流域的治理工作取得了顯著進展。通過一系列的生態修復和水資源管理措施，黃河的水質得到了有效改善，生態環境也逐步恢復。

視察組到河南省科學院，了解河南新質生產力培育情況（陳勇提供）

港區人大視察組了解河南省新質生產力培育情況（陳勇提供）

視察組及後到龍湖金融島，視察哈爾濱工業大學鄭州研究院與河南省科學院，了解河南新質生產力培育情況。林至頴認為，河南省把實施創新驅動、科教興省、人才強省戰略作為「十大戰略」之首，打造一流創新生態，建設國家創新高地和重要人才中心，河南也是全國教育人口第一大省、高端工業大省。香港擁有豐富的優質和國際化高等教育資源，認為香港的高校和科技企業可以考慮聯合設立鄭州研究院，共同建設一批科技研發中心與成果轉化平台，打造「香港技術+河南轉化+河南高端製造」新模式，進行學科專業共建、人才聯合培養、設立合作學院等，重點在於智慧交通、機械重工、新能源、能源化工、航天科技等豫港都有優勢的產業。