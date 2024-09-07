屋邨節啟動　黃偉綸、何永賢到美林邨踩室內單車宣傳「共築幸福」

房屋局和房委會舉辦的「共築幸福．屋邨節」今日（7日）起動，財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢等到了沙田美林邨，與議員以室內單車比賽為活動「打頭陣」宣傳活動。



何永賢說，政府在屋邨推廣「幸福設計」，不只是一份指引，亦是融入到建築與公共空間，與居民共同參與其中，感受屋邨溫馨的鄰里氣氛。



屋邨節7日至15日舉行 活動有動有靜

「共築幸福．屋邨節」在9月7至15日舉行，有多項活動，包括研討會和工作坊，亦在超過30個公共屋邨 舉辦與幸福相關的文娛活動，包括屋邨導賞、跑步團、晚會、藝術創作等。

而幸福設計指引則包括重新思考屋邨環境及公共空間的設計和應用，以制定公屋居民為本的指引，供日後興建新公屋和翻新公屋時可參考，目的是提升居民的幸福感。

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黃偉綸、何永賢及房屋署署長羅淑佩均參與起動禮，而黃偉綸及何永賢等官員更與立法會議員陳克勤、梁文廣、李梓敬和顏汶羽即場踩健身單車，結果鬥成2:2和局，皆大歡喜。

黃偉綸說，政府有信心縮短公屋平均輪候時間，又表示「造地」進入了收成期，感謝大家支持，期望共同攜手令社區變得更美好。