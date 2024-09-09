李家超：慈善事業發展與吸引資產擁有人落戶香港息息相關

香港國際慈善論壇今日起（9日）一連兩日在西九文化區舉行，行政長官李家超以視像致辭時表示，香港慈善事業源遠流長，一直蓬勃發展。他又表示，本地慈善事業的發展與吸引環球家族辦公室及資產擁有人落戶香港的工作息息相關。政府樂見富裕家族積極鼓勵下一代從事善業，並策劃家族財富及慈善工作的傳承安排 。



行政長官李家超。（政府新聞處）

論壇有逾2千名與會者參與，包括非政府組織代表及近百名講者，就公益慈善事業交換意見。政務司司長陳國基及香港賽馬會主席利子厚主持開幕禮。

李家超在視像致辭指出，本港獲豁免繳稅的慈善團體有超過一萬個。根據最新數據，利得税和薪俸稅項下獲扣除的認可慈善捐款，一年合共超過140億港元，突顯香港的私人捐贈者熱心公益，致力造福社會。

李家超指政府銳意將香港發展為全球慈善中心（資料圖片）

李家超：銳意將香港發展為全球慈善中心

李家超說，財經事務及庫務局發表的《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，表明政府銳意將香港發展為全球慈善中心。政府的願景是為慈善家提供各種工具和平台，讓他們在管理和增加財富的同時，將資源用於最具效益的社會項目 。

馬會主席利子厚指慈善事業在凝聚社會方面扮演關鍵角色（馬會提供圖片)

利子厚：慈善事業在凝聚社會方面扮演關鍵角色

香港賽馬會主席利子厚致辭時表示，慈善事業在凝聚社會方面扮演關鍵角色，論壇將聚焦如何透過慈善捐助得到實際成效，亦會探討公益慈善事業與資本市場可產生的協同效應，以及討論社會經濟和地緣政治因素對慈善捐助的影響。