裕澤香江閉幕｜本港推iLink計劃助家族辦公室掌握慈善項目資料

第二屆「裕澤香江」高峰論壇今日（27日）圓滿舉行，財政司司長陳茂波在論壇晚宴上宣布，香港財富傳承學院將推出新的慈善項目計劃——「Impact Link」（iLink），藉此建立一個優秀慈善項目資料庫，以吸引、精選並展示一系列高潛力、高社會效益的慈善項目。



iLink慈善項目計劃初期會重點關注全球醫療健康、早期生命科學研究、扶貧與發展、教育、青年發展，以及由人工智能、生物科技、大數據和綠色科技等前沿技術帶動的具韌性社區建設。計劃有助香港進一步發展成全球家族辦公室樞紐，成為財富擁有人配置慈善資本的基地，惠及香港、內地及海外社群。

陳茂波指出，香港慈善事業的發展歷史源遠流長，而政府亦正致力推動香港成為全球慈善中心。通過iLink計劃經營的慈善項目資料庫，將連結善長與慈善項目，讓家族辦公室和資產擁有人掌握更多慈善項目的資料，並讓他們的捐獻產生更大的社會影響力。

iLink得到多個慈善界別領先機構的支持，包括比爾及梅琳達·蓋茲基金會、法國亞洲基金會、由香港賽馬會全力驅動的公益慈善研究院以及一丹獎基金會。此外，香港大學李嘉誠醫學院和香港中文大學醫學院將在生命科學相關項目中擔任顧問角色。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇致辭時稱，港府將透過新的資本投資者入境計劃、稅務優惠、成立香港財富傳承學院等重點舉措， 邀請家族辦公室落戶香港。 投資推廣署署長劉凱旋稱，署方及其家族辦公室專責團隊，將繼續致力於與全球家族辦公室行業保持緊密聯繫，在未來一年進一步到世界各地推廣香港。

今次「裕澤香江」高峰論壇由財經事務及庫務局聯同投資推廣署主辦，雲集超過400位來自全球家族辦公室具影響力的決策者及其專業團隊，涵蓋香港、內地、亞洲、歐洲、美洲及中東等地區。

行政長官李家超在晚宴上致辭時強調，香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的實力，包括香港在發行國際債券、風險管理、跨境財富管理、綠色融資等方面在區內的領先地位。他表示，香港的優勢和特區政府對家族辦公室發展的堅實支持，廣受家族辦公室和高資產淨值人士的歡迎。