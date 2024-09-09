斥加煙稅控煙「單天保至尊」　何俊賢倡配以加大力度打擊私煙市場

政府連續兩年增加煙草稅，估計令部分煙民轉投私煙市場。民建聯何俊賢指政府必須打擊私煙市場，不應「單天保至尊」以加煙税控煙，選委界吳傑莊則建議政府教導市民分辨私煙和完稅煙。



三位不同黨派議員和商界業界代表本月中下旬舉辦「跨界別反私煙意見調查」，讓市民及煙民就打擊私煙「掃碼發聲」，同時協助當局制定更有效、更貼地控煙措施。



邵家輝稱私煙問題嚴重影響民生和小商戶；何俊賢指政府加煙稅的同時不應該「單天保至尊」，否則私煙民在「私煙嘅世外桃源裏繼續食煙」；吳傑莊建議政府教導市民分辨私煙和完稅煙。(李宇婷攝)

數據反映煙民轉投私煙市場 何俊賢倡攻「世外桃源」

何俊賢指，今年三月至七月的煙草稅收與去年同期相比，竟下跌超過 50％，而政府數據指香港的吸煙人口只下跌4％，反映除政府收入減少外，有不少煙民轉投私煙市場，政府必須進攻私煙市場配合加煙稅，否則吸食私煙煙民繼續在「世外桃源」吸煙。

他續說私煙商持續用不法手段推出產品吸引顧客，如於公共屋邨派發私煙「點心紙」、 暑假期間有所謂「私煙青年軍」在各區派發私煙 「試食包」，容易影響下一代，另外小商戶入貨時亦有機會誤購不良中介商出售的私煙而誤墮法網 。

邵家輝稱私煙問題嚴重影響民生和小商戶；何俊賢指政府加煙稅的同時不應該「單天保至尊」，否則私煙民在「私煙嘅世外桃源裏繼續食煙」；吳傑莊建議政府教導市民分辨私煙和完稅煙。(李宇婷攝)

邵家輝重申反對加煙稅

出席同一場合的自由黨邵家輝也擔心，增加煙稅會令更多人轉吸私煙，即使政府過去調升煙草稅，吸煙率亦只由2021年的9.5%，微跌至去年的9.1%，同時稅收遠少於預期，重申雖然加煙稅有助控煙，但反對加煙草稅。

吳傑莊倡教導市民分辨私煙和完稅煙

吳傑莊則說，政府應先從教育着手，教導市民及煙民如何分辨私煙和完稅煙，並鼓勵積極舉報懷疑私煙。他又支持政府倡議的「未完稅香煙識辨 」制度，規定所有煙包上添加標籤料可便利執法部門辨認非法私煙，形容是德政。

他們與港九新界販商社團聯合會、香港持牌酒吧會所聯會、香港正版正貨大聯盟等五個團體，計劃於包括連鎖便利店、報紙檔與酒吧等近 700 個地點設置問卷二維碼，為期兩個星期，讓市民「掃碼發聲」，了解市民及煙民對私煙問題的看法；調查結束後會分析數據及向政府提供建議，期望可以協助當局制定更有效的控煙措施。