葉劉釋出第二款中秋福利圖 網民：港姐冠軍應該是你｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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被網民譽為「港大美女」的新民黨主席葉劉淑儀，言出必行。她昨日預告共有四張美照賀中秋，今天迎月即釋出第二張福利圖。新照片以「喜迎中秋 家好月圓」為題，上載短短兩小時，已有超過300個讚好，有網民留言：「港姐冠軍應該是你」。
第二款賀中秋照片中，葉劉穿上較傳統款式的旗袍，背景布置則類似化粧間。她在社交平台上指，相傳「迎月」是古代開始祭月的日子，在香港則多了一重意義：今天是被列入「國家級非文質文化遺產」大坑舞火龍開始的日子。這項盛事一連三日舉行，每年都吸引大批市民和遊客一同觀賞，想感受此獨特文化及熱鬧氣氛的朋友，不容錯過。
福利圖上載短短兩時，已吸引逾三百個讚好，有網民留言：「港姐冠軍應該是你」、我「靚過《花樣年華》張曼玉」等。
她昨日（15日）上載一張旗袍照，她穿上桃花刺繡的無袖高領魚尾款，手提燈籠，獲網民大讚「葉太保持咗70多年的美好身段」。她又預告全輯共有四張相，尚有三張相陸續發布，今日便發布了第二款。
過去幾年，葉劉在中秋節都會發出照片迎中秋。
▼2023年 葉劉淑儀中秋賀圖▼
▼2022年 葉劉淑儀中秋賀圖▼
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▼2021年 葉劉淑儀中秋賀圖▼