新民黨流動服務車上線了　葉劉夏威夷花花Look剪綵｜政壇諸事町

香港市區租金貴，就連東涌也不例外，政黨覓辦事處都很「頭痕」。新民黨想出一招衝破搵舖難障礙，就是推出流動服務車，優點是夠靈活，做到「無處不是辦事處」，每天可駛到不同地方服務市民，最近更透過流動車協助非華裔人士申請來往內地通行證。



新民黨主席葉劉淑儀昨天（13日）親臨剪綵，穿上黃色夏威夷風花花襯衫非常亮眼。（葉劉淑儀Facebook相片）

新民黨主席葉劉淑儀昨天（13日）親臨東涌港鐵站外為流動服務車剪綵，穿上黃色夏威夷風花花襯衫非常亮眼，葉劉說東涌舖位短缺加上租金高昂，新民黨在該區尋覓理想地點開設辦事處並不容易，東涌團隊正採用流動服務車，每天到該區不同地點服務市民。雖然未有固定辦公地點，但勝在靈活度高，隨時更主動接觸街坊。

新民黨主席葉劉淑儀昨天（13日）親臨剪綵，穿上黃色夏威夷風花花襯衫非常亮眼。（葉劉淑儀Facebook相片）

葉劉又說，流動服務車最新服務是協助東涌非華裔香港居民，申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」。（葉劉淑儀Facebook相片）

葉劉又說，流動服務車最新服務是協助東涌非華裔香港居民，申請「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」，方便他們多次往返內地，預告流動車會全天候出動遊走東涌，為居民提供各種服務。