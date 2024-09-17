記協指數十名記者遭滋擾恐嚇　李家超﹕秉公辦理

香港記者協會反映，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，包括家中收恐嚇信，部份人的家人亦受牽連，記協及部分記者已就事件報警，並向私隱專員公署投訴。行政長官李家超今天（17日）被問到會如何要求部門跟進，令傳媒免於恐懼地工作，他表示任何人有需要執法部門協助可以去報案，「我哋嘅執法部門都會秉公辦理嘅。」



9月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

9月17日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

數十名記者投訴受滋擾 李家超：執法部門會秉公辦理

李家超出席行政會議前見記者時，被問到記協早前表示今年6至8月有數十名記者投訴受滋擾，部分記者外遊入境香港後被人掌握行蹤，會如何要求部門跟進，令傳媒免於恐懼履行工作，李家超回應：

喺香港呢任何人有需要執法部門去協助呢，佢係可以去報案嘅，呢啲包括警方啦，或者佢涉及領域嘅執法部門，例如入境處、海關等等嘅，咁我哋嘅執法部門都會秉公辦理嘅。 行政長官李家超

記協主席鄭嘉如展示社交平台上針對記者的貼文，貼文包含記者相片及威嚇字句。（夏家朗攝）

記協指數十名記者遭滋擾恐嚇 部份涉及家人僱主

香港記者協會上周五（13日）反映，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，部份人的家人亦受牽連，至少8名記者家中收到恐嚇信。記協及3名記者已就事件報警，亦有2名記者已向私隱專員公署投訴。

受影響的記者及機構包括13間國際及本地媒體，和兩家新聞教育機構，包括獨立媒體、Hong Kong Free Press和誌傳媒，其中兩人是記協執委。

記協主席鄭嘉如指自己及兩名家人亦受滋擾，有人向與其家人有關的機構發出電郵，內容涉及虛構的指控。（夏家朗攝）

記協主席鄭嘉如指，其中15名記者、其家人、家人所屬機構、業主及鄰居，收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，當中包括學校、慈善團體、私人企業。有滋擾信的內容暗示機構有不當行為，及要求解僱記者的家人。她自己和家人亦收到滋擾電郵，內容涉及虛構的指控。鄭嘉如形容事件是最大規模「有系統」攻擊記者群體的行為，促請執法部門將滋擾者繩之於法。

保安局副局長卓孝業早前回應指，香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。