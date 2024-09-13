記協指數十名記者遭「系統性」滋擾恐嚇　部份涉及家人僱主

香港記者協會（記協）周五（13日）指，最近三個月有數十名記者投訴遭受無理滋擾，部份人的家人亦受牽連，至少八名記者家中收到恐嚇信。記協及三名記者已就事件報警，亦有兩名記者已向私隱專員公署投訴。記協主席鄭嘉如形容事件是最大規模「有系統」攻擊記者群體的行為，促請執法部門將滋擾者繩之於法。

保安局副局長卓孝業回應指，香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。



香港記者協會召開記者會，主席鄭嘉如指有數十名記者遭受無理滋擾，記者的家人，甚至是家人的僱主、業主亦受牽連。（夏家朗攝）

記協﹕有滋擾者自稱「愛國人士」

記協主席鄭嘉如在記者會指，今年6月至8月期間，有數十名記者、其家人、家人僱主、工作夥伴，在互聯網及日常生活中都被人以不同方式滋擾恐嚇，包括在社交媒體抹黑及恐嚇、電郵、短訊滋擾，亦有人向記者鄰居、業主寄出滋擾信。

受影響的記者及機構包括13間國際及本地媒體，和兩家新聞教育機構，包括獨立媒體、Hong Kong Free Press和誌傳媒，其中兩人是記協執委。

鄭嘉如指，其中15名記者、其家人、家人所屬機構、業主及鄰居，收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，當中包括學校、慈善團體、私人企業。至少八名記者家中收到恐嚇信。有滋擾信的內容亦暗示機構有不當行為，及要求解僱記者的家人。她自己和家人亦收到滋擾電郵，內容涉及虛構的指控。

主席鄭嘉如展示社交平台上針對記者的貼文，貼文包含記者相片及威嚇字句。（夏家朗攝）

網上有針對記者貼文 涉暴力恐嚇

記協亦發現，8月起有Facebook用戶在不同群組，指控記者的採訪工作違法，或報道有煽動性，至少36名記者被點名指控。有貼文的內容具威嚇性，明示暴力、死亡恐嚇，有刀、血、槍擊目標的圖像。另外，有維基百科用戶更改網站內的條目，並加入記者名字。

鄭嘉如指自己及兩名家人亦受滋擾，有人向與其家人有關的機構發出電郵，內容涉及虛構的指控。（夏家朗攝）

記協指Meta、維基百科基金會，均已展開調查，當中發現有一名維基用戶同時以多個帳號，在維基條目張貼記者個人資料，該人現已被維基封禁。記協調查後，初步掌握該人士的身份，並就滋擾事件報警及向個人資料私隱專員公署投訴。

鄭嘉如形容有滋擾事件是香港有史以來，對記者群體最大規模的攻擊，事件嚴重影響香港的新聞自由，如公開事件後滋擾行為持續，會令人懷疑香港是否治安良好。（夏家朗攝）

鄭嘉如指，無證據顯示滋擾事件與官方有關，但相信記者及其家人的個人資料，並非滋擾者可輕易或合法取得，擔心政府的資料庫有資料洩漏。針對記協質疑，保安局副局長卓孝業指，政府暫未收到任何資料庫洩漏，：「我唔知道點解記協有呢個指控，你問返佢。」

鄭嘉如形容滋擾事件是香港歷來，對記者群體最大規模的攻擊，事件嚴重影響香港的新聞自由，對此作出強烈譴責，冀執法部門將滋擾者繩之於法。

記協指，記協及三名記者已就事件報警，亦有兩名記者已向私隱專員公署作投訴。警方回覆指，香港是法治社會，任何市民如遭受恐嚇或滋擾，應報警求助，警方會根據實際情況依法處理。

保安局副局長卓孝業指，政府暫未收到任何資料庫洩漏，又呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。（資料圖片/歐嘉樂攝）

記協擔心政府資料庫外洩 卓孝業﹕不明白有關指控

保安局副局長卓孝業同日下午回應指，香港是法治社會，無論任何人都不應受威嚇、侮辱或騷擾，呼籲若有任何人受到威嚇等，應向執法單位舉報。問及事件會否影響新聞自由，他指香港早已有新聞自由和言論自由，該些權利應受到尊重、不應受損。

另外，香港海關對於記協指有記者入境時被海關人員搜查行李後收到匿名短訊，懷疑其個人資料外洩，海關澄清海關人員在進行一般清關工作時，不會收集旅客的個人手機號碼；海關又表示，非常重視個人私隱，會確保任何行動、調查及服務中收集、使用、儲存、轉移及查閱個人資料之程序均符合香港的《個人資料（私隱）條例》的要求，部門亦會確保所有海關人員嚴格遵守相關守則。

海關表示，一向透過風險評估及情報分析，對進出境旅客、貨物、郵包和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，交流情報及採取聯合行動，打擊走私或非法載運／攜帶受管制物品進出口的活動。