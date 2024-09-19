人才排名｜香港重返十大　黃偉綸：證本港教育與引進人才成效顯著

國際管理發展學院今日（19日）發布《2024年世界人才排名》，香港排名由去年第16位上升至第九位，是2016年以來首次重返十大之列。署理財政司司長黃偉綸指本港今年排名大幅上升，本港三個人才競爭力因素均較去年進步，證明港府在教育和引進人才方面的工作成效顯著。



黃偉綸(資料圖片/林靄怡攝)

黃偉綸指，三個人才競爭力因素中，本港的「就緒度」排名由第六位攀升至第四位；「投資及發展」由第15位升至第13位；「吸引力」排名也由第32位升至第28位。此外，香港的理科畢業生百分比高踞全球第一，在財務技能、管理教育成效、管理層薪酬位列全球前五。香港在上述世界人才排名位列前十。

政府「搶人才」、「搶企業」措施記者會。(夏家朗攝）

政府發言人則指，政府在2022年施政報告宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地人才來港發展，包括推出專門吸納高收入人士和世界頂尖大學畢業生的高端人才通行證計劃，及優化其他入境計劃，吸引外來優秀人才，豐富本地人才庫；2023年施政報告提清晰的策略性方向和目標，建設香港成為國際專上教育樞紐、未來人才搖籃。

截至上月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批。同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過15萬人；特區政府去年10月底成立香港人才服務辦公室，提供一站式支援服務，協助人才落戶香港。