施政報告｜李家超拍片交代搶人才進展　有夫妻棄新加坡選香港

正就2024年《施政報告》進行諮詢的行政長官李家超今日（23日）發佈宣傳片，介紹港府搶人才、搶企業、招商引資的成果。他稱諮詢已展開逾一個月，不僅繼續在社區與市民面對面交流，期望聽到各行各業更多意見，合力推動產業多元化。



有透過「高才通」計劃來港夫妻在片中表示，早有計劃返回亞洲發展職業，經比較後放棄新加坡到香港，皆因本港擁有龐大資本市場，且承擔銜接中國內地市場的角色。



2024年《施政報告》正進行公眾諮詢，行政長官李家超日前發佈宣傳片，介紹港府搶人才、搶企業、招商引資的成果。（李家超FB）

李家超表示，香港正處於經濟轉型期，「需要在挑戰中尋找機遇，在競爭中完善自我。」過去一年，政府積極搶人才、搶企業、促創新，已取得一系列正面成果。政府將繼續以科技創新為主導，發展新質生產力，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，全力拼經濟、謀發展。

來港人才：香港優於新加坡

人才輸入方面，港府截至今年7月，已吸引逾34萬人申請「輸入人才計劃」，其中逾14萬人已來港。片中有仲量聯行債務與結構化金融高級總監羅成海、華富建業資產管理家族辦公室總監李豐昀夫婦。柬埔寨出世的羅，在新西蘭居住23年，在當地從事銀行業17年，去年中與太太決定放棄在當地累積多年的人脈和事業，一家四口經「高才通」移居香港。

因香港擁有龐大資本市場、承擔銜接中國內地市場的角色，夫妻倆最終選擇以人才身份來港。（李家超FB）

夫妻二人稱，早有計劃返回亞洲發展，卻在新加坡和香港之間猶豫，但因香港擁有龐大資本市場、承擔銜接中國內地市場的角色，最終選擇以人才身份來港。羅成海稱是為職業發展考慮，「香港在兩者中肯定更勝一籌」。

創科企業人：對香港未來充滿信心

截至2024年7月，創科及工業局與引進辦與超過100家有潛力、具代表性重點創科企業，洽談好於香港落戶或擴展業務，這些企業將於香港合共投資超520億元，創造超15,200個就業機會。

數字王國首席執行官謝安大讚港府幫助落地科學園，提供豐沛資源。（李家超FB）

曾參與《鐵達尼號》、《復仇者聯盟》等多部荷里活電影的視覺特效製作公司「數字王國」，今年內正式進駐香港科學園，計劃於2029年底前在本港投入約2.04億港元。數字王國首席執行官謝安表示，研發基地是科技企業的「靈魂和大腦」，大讚港府明白公司需要，幫助落地科學園，提供豐沛資源。

永展控股聯合創辦人、正大光明集團副總裁謝量才坦言「對香港美好未來充滿信心」。他稱正投資一家生物科技的初創公司，港交所推出第18A章，允許未有盈利的生物科技公司上市，顯示港府重視發展生物技術。

「產學研1+計劃」 大學教授讚港府分擔投資風險

陳佩表示港府分擔科研投資風險，是對科研人士的極大支持。（李家超FB）

截至2024年8月初，共有6所大學的24個項目落實參與「產學研1+計劃」，總資助額超過10億元。計劃參與者中文大學生物醫學學院、區積高區梁淑賢生物醫學工程教授陳佩，負責「組織工程的骨和軟骨」項目，她表示港府分擔科研投資風險，是對科研人士的極大支持。「在這樣的經濟環境下，香港研究經費無減少，反而多了機會。」