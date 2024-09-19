元朗區議員施駿興被控與女童非法性交　民政總署：從嚴跟進

《香港01》今日（19日）報道，元朗區議員施駿興兩個月前被控猥褻侵犯，以及與16歲以下女童非法性交罪。案件曝光後，民政事務總署向《香港01》表示會從嚴跟進，按需要考慮是否按照《區議員履職監察制度指引》啟動調查。



施駿興回應《香港01》查詢時承認收到有關指控，稱會協助調查，「太深入我講唔到，但有件咁嘅事，我都相信司法系統好清白去處理呢件事。」



施駿興2023年參加區議會選舉直選，當選成為元朗市中心選區區議員。參選期間，馬逢國為他拉票。（施駿興Facebook 圖片）

民政署從嚴跟進施駿興涉與女童非法性交案

施駿興今年7月被控猥褻侵犯，以及與16歲以下女童非法性交罪，8月轉介至區域法院提堂，將於10月17日再次提堂，他現時是元朗市中心選區區議員。

民政事務總署回覆《香港01》查詢時指，政府非常重視區議員的品格和誠信操守，對違法或違紀的區議員會依法嚴肅處理，又說《區議會條例》訂明，若區議員被裁定犯罪被判處逾三個月監禁，將喪失擔任議員的資格。

我們知悉元朗區議員施駿興將於10月17日在區域法院就有關指控出庭應訊。我們會嚴肅和從嚴跟進。 民政事務總署

署方指，會密切留意案件發展和具體案情，並按需要考慮是否按《區議員履職監察制度指引》啟動相關調查和跟進。

施駿興被控猥褻侵犯，以及與16歲以下女童非法性交罪。（施駿興Facebook 圖片）

現為馬逢國聯絡主任 曾任青年民建聯副主席

施駿興報稱無政治聯繫，他曾為立法會議員馬逢國辦事處助理，馬逢國也曾為施駿興拉票助選區議會。翻查最新的利申益報表，施駿興現時為馬逢國的聯絡主任，他2019年也曾擔任青年民建聯副主席。

法庭案件編號：DCCC907/2024