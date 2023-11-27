區議會選舉｜馬逢國化身《國產凌凌漆》「聞西」派任務給候選人

政治素人參選區議會要突圍而出，除了找有份量的前輩站台，亦都可以出「奇」制勝。元朗市中心選區候選人施駿興最近製作一條橫額很「搶眼」，找來選委界立法會議員馬逢國一起扮演經典電影《國產凌凌漆》的造型，馬逢國飾演「聞西」一角，派落區任務給候選人，幾可亂真！



馬逢國亂髮搭施駿興膊頭：喂我哋落區啦

周星馳和羅家英主演的《國產凌凌漆》，是1994年上映的一套本地喜劇電影，相信大家都不陌生，其中一個經典場面，是周星馳飾演一個被棄用的特工「阿漆」和羅家英飾演「聞西」在豬肉檔前相遇，一句「國家終於有任務給你」成為經典對白。參選元朗區議會的施駿興將這個畫面二次創作成為選舉廣告，施駿興穿上豬肉佬圍裙化身「阿漆」，馬逢國白色T-Shirt扮演「聞西」，最「絕核」的是馬逢國披頭散髮，配上一副金絲眼鏡，搭著施駿興膊頭，將對白改為「喂我哋落區啦」。

自製木頭車宣傳冀反思小店生存空間

施駿興除了二次創作電影畫面，亦都自製一輛木頭車，落區宣傳時推出來。他說港產片見到很多「走鬼檔」都是會用木頭車製成，元朗很多經典小食都是由木頭車起家，養活很多個家庭，象徵著舊香港小區經濟，想搞活夜經濟時，都希望大家反思小店生存空間、青年創業機會，「面對租金貴、管理費貴、成本貴，還有多少空間可以發展呢」。

元朗市中心直選候選人除了無申報政治聯繫的施駿興，還有民建聯李啟立、無申報政治聯繫的陳子忠。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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