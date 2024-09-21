梁振英：香港可參考深圳產業改革轉型　著眼貨櫃吞吐量是抱殘守缺

三中全會《決定》提出進一步全面深化改革。全國政協副主席梁振英今日（21日）在電視節目表示，當香港遇到問題，應自己通過改革去解決。他又認為，香港產業升級轉型方面可以借鏡深圳，舉例指深圳改革開放45年期間都遇到不少轉型問題，但就以「騰籠換鳥」的方式解決，即不適宜在當地繼續經營的企業可以轉到其他地方，繼而騰出土地、人力、資本等，以便經營附加值更高的產業。



梁振英稱，香港在產業升級轉型方面可借鏡深圳的做法（歐嘉樂攝/資料圖片）

梁振英：要大膽改革轉向高端產業發展

港府多次提及香港處於經濟轉型期。梁振英在節目中表示，可參考深圳早年的「騰籠換鳥」做法，即鳥籠內的雀鳥已經不適宜在籠中飼養，就應轉移到其他地方，故若然有產業不適宜在港繼續發展，就應搬遷到其他地方，繼而騰出土地及資源。他亦表示，香港要加大力度、大膽改革、轉向高端產業發展才能應對挑戰。

梁振英指國際航運中心不會以港口處理多少集裝箱、貨櫃箱論英雄。（梁鵬威攝）

應發展高增值產業鞏固香港航運中心地位

至於三中全會《決定》指出，香港應發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。梁振英直言香港不能抱殘守缺，稱高產值的國際航運中心不會以「港口處理多少集裝箱、貨櫃箱論英雄」，反指倫敦沒有港口，但卻是全球最賺錢、產值最高的國際航運中心。

他建議，香港可提供海事法律師、海事保險以及融資等服務產業，以提升本港競爭力，又認為香港產業升級轉型既可提振經濟，亦可讓專業人士有更多發展空間。